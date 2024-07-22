Байден снялся с выборов! Что теперь будет? Как определят нового кандидата? Отвечаем на «стыдные» вопросы!

Как выбирается новый кандидат?

Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): По законам и традициям, нет никакой фигуры, которая автоматически выдвигалась бы на выборы, в случае если предыдущий кандидат выходит из гонки. Однако вице-президент часто рассматривается как логичный приемник для уходящего президента. Например, тот же Джо Байден как раз был вице-президентом при Бараке Обаме.

Тем не менее это не автоматический процесс, не буквальное наследование статуса кандидата. В более спокойной ситуации, когда заранее известно, что действующий президент не будет участвовать в выборах, решение бы принималось на праймериз. Сейчас на это нет времени, решение будет приниматься прямо на съезде Демократической партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа. Кстати, прямые выборы кандидата на съезде были обычным делом до 1970-х годов, когда появился современный формат проведения праймериз.

В данном случае есть небольшая тонкость — Демократический национальный комитет уже заявил, что хочет голосование провести пораньше в формате онлайн до 7 августа. Это было связано с тем, что в одном из штатов, в Огайо, крайний срок регистрации кандидата — 7 августа. Однако власти штата уже заявили, что готовы передвинуть срок регистрации, так что эта интрига пока остается открытой.