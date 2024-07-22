Байден снялся с выборов! Что теперь будет? Как определят нового кандидата? Отвечаем на «стыдные» вопросы!

Главной мировой новостью прошедших выходных стало объявление действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Поводом стал провал на дебатах в конце июня, где экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп одержал убедительную победу. Специально для тех, кто не следил за перипетиями американской политики, но хочет разобраться, как теперь все будет происходить (и как это может отразиться на остальном мире), максимально просто объясняем последствия выхода Байдена из гонки.
Действующий президент США вышел из гонки — было ли такое раньше?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Такое в истории США было, но довольно давно. Последний пример — 1968 год, когда президент-демократ Линдон Джонсон на фоне очень непопулярной войны во Вьетнаме, ряда политических убийств (в том числе Мартина Лютера Кинга) имел очень низкий рейтинг и в мае объявил, что не пойдет на перевыборы.
Он заявил, что все силы бросит на то, чтобы закончить свой президентский срок. На выборах же он поддержал своего вице-президента Хьюберта Хамфри, который эти выборы в итоге проиграл Ричарду Никсону.
Виктор Ковалев
Кандидат исторических наук:
Был случай смерти, в 1872 году, там кандидат от альянса Демократической и Либерально-республиканской партий Хорас Грили, умер после голосования, но до коллегии выборщиков. Это довольно интересный прецедент — в итоге встал вопрос куда девать голоса. В итоге голоса распределились между другими 4 кандидатами. Трое проголосовали за Грили, хотя он был мертв. Их голоса просто не были учтены в подсчете.
Может ли Байден доработать свой срок?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Байдена ничего не обязывает уйти в отставку — он имеет право до конца своего срока, то есть до начала января 2025 года, оставаться на посту.
Хотя, конечно, некоторые республиканцы сейчас говорят, что если Байден, по собственному признанию, не может быть президентом следующие 4 года, то, значит, он не может быть главой государства и сейчас. В этом есть политтехнологический резон, потому что если бы он сейчас оставил свой пост, то автоматом президентом стала бы Камала Харрис, и это было бы плюсом для нее в избирательной гонке.
Виктор Ковалев
Кандидат исторических наук:
Потенциально Байден, как и любой президент США, который пробыл на своем посту только один срок даже может пойти на следующие выборы в 2028 году. Ровно эта норма позволяет баллотироваться Дональду Трампу, который был в Белом доме только 4 года. Другое дело, позволит ли ему здоровье и позиция однопартийцев.
Как выбирается новый кандидат?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): По законам и традициям, нет никакой фигуры, которая автоматически выдвигалась бы на выборы, в случае если предыдущий кандидат выходит из гонки. Однако вице-президент часто рассматривается как логичный приемник для уходящего президента. Например, тот же Джо Байден как раз был вице-президентом при Бараке Обаме.
Тем не менее это не автоматический процесс, не буквальное наследование статуса кандидата. В более спокойной ситуации, когда заранее известно, что действующий президент не будет участвовать в выборах, решение бы принималось на праймериз. Сейчас на это нет времени, решение будет приниматься прямо на съезде Демократической партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа. Кстати, прямые выборы кандидата на съезде были обычным делом до 1970-х годов, когда появился современный формат проведения праймериз.
В данном случае есть небольшая тонкость — Демократический национальный комитет уже заявил, что хочет голосование провести пораньше в формате онлайн до 7 августа. Это было связано с тем, что в одном из штатов, в Огайо, крайний срок регистрации кандидата — 7 августа. Однако власти штата уже заявили, что готовы передвинуть срок регистрации, так что эта интрига пока остается открытой.
Должны ли делегаты съезда автоматом выдвинуть вице-президента Камалу Харрис, которую поддержал Байден?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Нет. Как устроен процесс праймериз: кандидаты между собой соревнуются и получают поддержку делегатов от штатов, которые потом обязаны проголосовать за них на съезде. Поскольку Байден объявил, что выходит из гонки, он своих делегатов освободил от обязательств, и они могут голосовать за любого кандидата.
В том числе они не обязаны поддержать Харрис, потому что она не выигрывала праймериз. Это, кстати, важный пункт критики со стороны Республиканцев — они настаивают, что за потенциального кандидата Харрис никто не голосовал, а партийные бюрократы цинично за кулисами решили выдвинуть ее на выборы.
Егор Торопов (кандидат политических наук, сотрудник НИУ ВШЭ): Для выдвижения своей кардидатуры на августовском съезде Демократической партии в Чикаго необходимо собрать 300 подписей делегатов, что представляет собой достаточно существенный порог одобрения. На данный момент все основные возможные конкуренты Камалы Харрис уже поддержали ее в гонке за номинацию на съезде. Сенатор от Западной Вирджинии, консервативный демократ-центрист Джозеф Мэнчин размышляет над тем, чтобы бросить вызов Харрис, но успех его возможной кампании крайне маловероятен.
Егор Торопов
Американист, кандидат политических наук, сотрудник НИУ ВШЭ:
Исторически вице-президенты чаще всего становились президентами вследствие ухода из жизни или отставки (в случае с Ричардом Никсоном) президента – и уже потом избирались, будучи действующими президентами. Тем не менее, в современной политической истории США и Ричард Никсон в 1968, и Джозеф Байден в 2020, и Джордж Герберт Уокер Буш в 1988 были изначально избраны президентами самостоятельно. Альберт Гор в 2000 также был избран президентом, но вследствие многократного пересчёта голосов в штате Флорида, который был остановлен решением Верховного Суда, всё же уступил победу Джорджу Бушу.
Замена кандидата — это вообще законно?
Егор Торопов (кандидат политических наук, сотрудник НИУ ВШЭ): Замена кандидата законна, поскольку победитель праймериз, Байден, добровольно отказался от принятия завоёванной им номинации, и съезд партии может и должен определить новых кандидатов от партии в президенты и вице-президенты.
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Теоретически, да это законно. Партии в США — частные организации, которые имеют право избирать своих кандидатов так, как сочтут нужным. Хотя я слышал, что некоторые Республиканцы намереваются в суде оспаривать регистрацию Камалы Харрис, если она станет кандидатом. Но мне не думается, что такие попытки будут иметь успех.
Предвыборный штаб и деньги, собранные на кампанию автоматически перейдут новому кандидату?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Здесь будет зависеть от фигуры кандидата. Если им будет Харрис, то она практически автоматически может получить доступ к этим ресурсам, так как она шла в связке с Байденом в статусе кандидата в вице-президенты. Если кандидатом будет другой политик — могут возникнуть проблемы.
Вопрос о будущем средств, собранных на выдвижение Джо Байдена и агитацию за него, сейчас вызывает горячие споры среди экспертов. Так, часть из них настаивает, что передача денег Харрис будет вполне соответствовать действующим правилам ведения предвыборной кампании (правда если кандидатом будет кто-то другой, пожертвования будут потеряны). Однако юристы-республиканцы полагают, что подобный трансфер средств между кандидатами будет противоречить законам.
Будут ли еще дебаты?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): По идее, да, должны быть. Еще до выхода из гонки Байдена, новый раунд был запланирован на сентябрь. Но сейчас ходит много слухов, что Трамп может отказаться от дебатов, сославшись на то, что Харрис не является легитимным кандидатом. Потенциально ничто его не обязывает в них участвовать, так что посмотрим в сентябре.
Зачем менять кандидата, если члены партий все равно проголосуют за своих?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union):
Логичный вопрос! Действительно, большая часть демократов и республиканцев проголосуют за своих кандидатов, но в США есть прослойка не определившихся и колеблющихся избирателей, которые, собственно, и определяют исход голосования.
Последние опросы как раз показывали, что Байден теряет поддержку этих самых колеблющихся. Главная задача нового кандидата — вновь их доверие завоевать.
Кроме того, есть еще один важный аспект. Все знают, что убежденные демократы не проголосуют за Трампа (а республиканцы — за демократа). Но важно не только это, нужно, чтобы они пришли на участок и проголосовали за своего кандидата. Опять же, мы видели, что энтузиазм демократов в этом отношении заметно снизился в последние недели.
Виктор Ковалев
Кандидат исторических наук:
Важно помнить, что президент в США выбирается путем двухуровневого голосования. Сначала все избиратели голосуют на уровне штата, по итогам их волеизъявления считается что штат определил своих выборщиков, которые и будут собственно выбирать президента. Их число зависит от населения — в самом большом, Калифорнии, 55 выборщиков, в некоторых малонаселенных штатах — всего трое. Считается, что выборщики должны голосовать так, как проголосовал штат (исключение: Мэн и Небраска).
В большинстве штатов есть явные партийные предпочтения (например, Калифорния почти всегда голосует за демократов, а Техас — за республиканцев), но есть так называемые колеблющиеся штаты. В них предпочтения жителей распределены примерно поровну (например, Флорида или Пенсильвания). В таких штатах выборы могут решаться с разницей в несколько сотен голосов и тут очень важна фигура каждого кандидата и то, насколько он сможет убедить неопределившихся. К примеру, в 2000 году во Флориде Буш набрал 2 912 790 голосов, а Эл Гор 2 912 253 — то есть судьбу выборов в США решили 537 голосов.
Насколько итоги выборов могут повлиять на ситуацию в мире?
Ян Веселов (политолог, ведущий канала One Big Union): Выборы президента США — ключевое событие не только с точки зрения символизма. Это принципиально с точки зрения политики, причем в первую голову внешней. Понятно, что администрации зачастую наследуют друг другу и не меняют курс радикально, но тем не менее в ряде аспектов изменения могут быть очень большими. Все же Конституция дает президенту очень широкие полномочия в этом смысле. Так что курс Трампа может серьезно отличаться от байденовского и по России, и по Израилю, и по Китаю и по другим вопросам.
Егор Торопов (кандидат политических наук, сотрудник НИУ ВШЭ): Итоги президентских выборов, несомненно, влияют и на внешнюю политику США, но не менее существенно влияют и итоги выборов в Конгресс – Палату Представителей и Сенат, которые полностью и на треть соответственно избираются в один день с президентскими выборами, в одном бюллетене. Если президент будет иметь хотя бы частично оппозиционный парламент, а Сенат США в ходе выборов 2024 года, вероятнее всего, перейдет от демократов к республиканцам, то влияние президента на внешнюю политику может быть ограничено – в первую очередь, в финансовом аспекте, поскольку федеральный бюджет, в том числе и финансирование внешнеполитических и глобальных инициатив – прерогатива Конгресса.
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