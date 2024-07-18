Суд запретил убивать бездомных животных. Но есть нюанс

Конституционный суд вынес такое решение после проверки соответствия Конституции статьи закона «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, пишет РБК со ссылкой на трансляцию из зала суда.

Судьи признали, что нормы федерального закона, которые позволяют регионам самим устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, не противоречат главному закону страны. Все потому, что они позволяют умерщвлять бездомных животных в случаях «нападения на человека или проявления немотивированной агрессивности», заразности «опасной болезнью» и «необходимости прекращения непереносимых физических страданий»,

В других случаях эвтаназию могут проводить только из-за сложившейся в регионе экстраординарной ситуации и связанной с необходимостью обеспечить безопасности граждан. В частности, в тех случаях, когда другие меры «объективно не могут привести к разрешению этой ситуации», когда эвтаназия разрешается на время и когда устанавливается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем.