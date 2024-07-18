Суд запретил убивать бездомных животных. Но есть нюанс

Конституционный суд РФ признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой. К ней могут прибегать только в том случае, если есть опасность для человека. Основанием для усыпления животных не могут быть «ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».
Конституционный суд вынес такое решение после проверки соответствия Конституции статьи закона «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, пишет РБК со ссылкой на трансляцию из зала суда.
Судьи признали, что нормы федерального закона, которые позволяют регионам самим устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, не противоречат главному закону страны. Все потому, что они позволяют умерщвлять бездомных животных в случаях «нападения на человека или проявления немотивированной агрессивности», заразности «опасной болезнью» и «необходимости прекращения непереносимых физических страданий»,
В других случаях эвтаназию могут проводить только из-за сложившейся в регионе экстраординарной ситуации и связанной с необходимостью обеспечить безопасности граждан. В частности, в тех случаях, когда другие меры «объективно не могут привести к разрешению этой ситуации», когда эвтаназия разрешается на время и когда устанавливается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем.
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