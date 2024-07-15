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Общество

Для участников и гостей петербургских форумов предложили ввести налоги

Размер сбора составит 10% от стоимости участия в мероприятии. Их предлагают направить на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

С подобным предложением выступила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. Она предложила ввести дополнительный налоговый сбор для участников крупных деловых мероприятий, в том числе ПМЭФ и Юридического форума.

Депутат направила обращение главе Минфина России Антону Силуанову, в котором говорится, что во время проведения ПМЭФ и ПМЮФ вводят временные ограничения в движении транспорта, для электросамокатов, устанавливают запрет на парковки на улицах Петербурга. Это увеличивает время передвижения граждан, создает неудобства и сложности для жизни жителей города.

«При этом, несмотря на высокую стоимость участия в указанных деловых мероприятиях (стоимость участия в ПМЭФ в 2024 году составила 1,35 миллиона рублей, участие в международном юридическом форме стоило 300 тысяч рублей) и использование участниками инфраструктуры города, доходы от их организации не поступают в бюджет Санкт-Петербурга. Указанная несправедливость создает социальную напряженность в обществе и формирует негативное отношение граждан к участникам таких мероприятий», — уточнила Горячева (цитата по РИА Новости).

В обращении сказано, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий можно направить на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.

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