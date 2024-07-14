На Дональда Трампа совершили покушение

На митинге после звуков выстрела, Трамп схватился за ухо, а после лег на трибуну. На его защиту бросаются охранники, после этого выстрелы начинают звучать чаще. Позже выяснилось, что Дональд Трамп был ранен: пуля задела только ухо. Однако есть и пострадавшие: один из участников митинга погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Также известно, что предполагаемого стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, сообщают сотрудники ФБР США. Источники New York Post рассказывают, что стрелок был на крыше здания, расположенного в 130 метрах от цели. Мужчине удалось сделать порядка 10 выстрелов, пока его не ликвидировали сотрудники спецслужб. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR и патроны.

По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку. Мотивы нападавшего неизвестны, расследованием покушения на убийство займется ФБР.

Нынешний президент США Джо Байден уже выступил с заявлением по поводу произошедшего. Он осудил инцидент и сообщил, что в Америке нет места такому насилию.

Сейчас Трамп находится в Нью-Джерси, он собирается остаться на ночь в своем гольф-клубе. После обследования у врачей выяснилось, что рана не серьезная, Трамп чувствует себя хорошо. Сообщается, что запланированный съезд партии в Милуоки отменять не собираются.