В Петербурге готовятся в 33-й раз провести марафон «Белые ночи»

Впервые марафон «Белые ночи» прошел в Петербурге в 1990 году и с тех пор стал традицией, объединяющей бегунов из разных уголков страны и за ее пределами. Первые несколько лет забег соответствовал своему названию и проходил в ночное время. В 1995 году время старта перенесли на 19:00, а затем некоторое время марафон стартовал утром.

В 2022 году началась новая глава в истории забега: он вернулся к историческому формату и впервые за долгое время прошел в ночное время, позволив участникам насладиться особой атмосферой белых ночей, полюбоваться на закатное небо, переливающееся разными цветами, и снова влюбиться в Петербург.

С этого момента аудитория забега постоянно расширяется, и все больше бегунов присоединяются к одному из самых необычных стартов сезона. В этом году 77% от всех зарегистрированных участников выйдут на старт марафона впервые с момента начала его новой истории.

За год до этого была полностью обновлена айдентика марафона «Белые ночи»: в фирменном стиле появилась новая графика, основу которой составили мифические существа, взятые из архитектурного и скульптурного облика Санкт-Петербурга.

Задачей дизайна было объединить большую историю забега и новый этап его развития, поэтому было принято решение соединить в логотипе два шрифта: антикву, отсылающую к классическому облику и истории города, и гротеск — леттеринг, в котором разной шириной букв подчеркивается движение и ритм. Эти ритм и движение продолжаются в знаке: крылья грифона диагоналями продолжают динамику, заложенную в шрифте. Образом для знака стала статуя грифона, расположенная на Университетской набережной Невы.

Дизайнеры проекта Людмила Титаренко и Ульяна Рейнгольд, участвовавшие в разработке новой айдентики, каждый год обновляют визуал мероприятия, оставляя неизменными основные константы, но при этом компилируя их в новом прочтении, поэтому образ марафона живой, подвижный и изменяющийся.

«В целом, мы закладывали в весь фирменный стиль сказочный, магический образ города в самый необычный период года – белые ночи, когда ночь не похожа на ночь, а город меняет очертания. Необычное освещение и цвета создают особенное настроение, и кажется, будто все мифические обитатели города устремляются пробежать вместе с участниками этот особенный марафон по особенному городу в особенную ночь, город буквально оживает, превращаясь в сказочное существо, и становится полноценным участником забега», – комментируют дизайнеры марафона Людмила Титаренко и Ульяна Рейнгольд.