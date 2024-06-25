В Петербурге готовятся в 33-й раз провести марафон «Белые ночи»

Город ждет сразу две бессонные ночи: сначала 28 июня пройдут «Алые паруса», а следом, 29 июня, — марафон «Белые ночи». В этот раз поменяется и маршрут забега: участников по-прежнему ждет линейная трасса, проходящая по исторической части города: Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы, но старт и финиш будут в разных точках (на Дворцовой площади и у памятника «Медный Всадник»).
Впервые марафон «Белые ночи» прошел в Петербурге в 1990 году и с тех пор стал традицией, объединяющей бегунов из разных уголков страны и за ее пределами. Первые несколько лет забег соответствовал своему названию и проходил в ночное время. В 1995 году время старта перенесли на 19:00, а затем некоторое время марафон стартовал утром.
В 2022 году началась новая глава в истории забега: он вернулся к историческому формату и впервые за долгое время прошел в ночное время, позволив участникам насладиться особой атмосферой белых ночей, полюбоваться на закатное небо, переливающееся разными цветами, и снова влюбиться в Петербург.
С этого момента аудитория забега постоянно расширяется, и все больше бегунов присоединяются к одному из самых необычных стартов сезона. В этом году 77% от всех зарегистрированных участников выйдут на старт марафона впервые с момента начала его новой истории.
За год до этого была полностью обновлена айдентика марафона «Белые ночи»: в фирменном стиле появилась новая графика, основу которой составили мифические существа, взятые из архитектурного и скульптурного облика Санкт-Петербурга.
Задачей дизайна было объединить большую историю забега и новый этап его развития, поэтому было принято решение соединить в логотипе два шрифта: антикву, отсылающую к классическому облику и истории города, и гротеск — леттеринг, в котором разной шириной букв подчеркивается движение и ритм. Эти ритм и движение продолжаются в знаке: крылья грифона диагоналями продолжают динамику, заложенную в шрифте. Образом для знака стала статуя грифона, расположенная на Университетской набережной Невы.
Дизайнеры проекта Людмила Титаренко и Ульяна Рейнгольд, участвовавшие в разработке новой айдентики, каждый год обновляют визуал мероприятия, оставляя неизменными основные константы, но при этом компилируя их в новом прочтении, поэтому образ марафона живой, подвижный и изменяющийся.
«В целом, мы закладывали в весь фирменный стиль сказочный, магический образ города в самый необычный период года – белые ночи, когда ночь не похожа на ночь, а город меняет очертания. Необычное освещение и цвета создают особенное настроение, и кажется, будто все мифические обитатели города устремляются пробежать вместе с участниками этот особенный марафон по особенному городу в особенную ночь, город буквально оживает, превращаясь в сказочное существо, и становится полноценным участником забега», – комментируют дизайнеры марафона Людмила Титаренко и Ульяна Рейнгольд.
Спортивная программа марафона в 2024 году немного изменится. Помимо традиционных забегов на 42,2 км, 10 км и эстафеты для всех желающих, в этом году в рамках марафона впервые пройдет открытая студенческая эстафета.
Поменяется и маршрут забега: участников по-прежнему ждет линейная трасса, проходящая по исторической части города: Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы — далеко не все достопримечательности, которые будут вдохновлять бегунов в эту ночь.
Однако старт и финиш в этот раз будут располагаться в другом месте. Стартуют бегуны в самом сердце Петербурга — на Дворцовой площади, а финишный городок расположится около памятника «Медный Всадник» на Сенатской площади.
Для зрителей в этом году вновь организуют специальную программу: поддержать любимых и близких или совсем незнакомых бегунов можно будет в точках поддержки. Всего на марафонской дистанции их будет 14, а на 10 км — 10. Все локации отметят на карте болельщика, посмотреть которую можно на официальном сайте марафона.
Дмитрий Тарасов
директор марафона «Белые ночи» специально для «Собака.ru»:
Обычно, когда старт проводится в утреннее время, у команды есть еще ночь на подготовку. Сейчас этой ночи у нас нет, только день, а в этом году – в укороченном формате, ведь накануне марафона в Петербурге пройдет еще одно важное и масштабное событие – Алые паруса. Мероприятие закончится в шесть утра, а значит у нас будет всего несколько часов, чтобы переоборудовать зону старта. Но я уверен, что мы все сделаем хорошо. Помимо этого, специфика вечернего старта заключается в том, что организм многих бегунов привык к утренним тренировкам, а вот бежать в ночное время им достаточно сложно. Мы знаем случаи, когда даже очень опытные и быстрые бегуны, профессиональные атлеты или любители на первом марафоне «Белые ночи» сошли с дистанции, потому что им было сложно. Поэтому нам очень важно организовать старт так, чтобы всем бегунам было максимально комфортно. Количество участников марафона из года в год растет, и чтобы обеспечить высокий уровень всех сервисов и комфортные условия, второй год подряд мы проводим марафон по линейному маршруту. Это значит, что старт и финиш располагаются в разных местах. Изначально мы планировали немного другой маршрут, но в виду различных обстоятельств приняли решение перенести старт на Дворцовую площадь, а финиш – к Медному Всаднику. И это даже положительно скажется на организации мероприятия – так логистика для нас и для участников будет проще.
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