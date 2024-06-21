В Петербурге хотят ввести новые ограничения для владельцев собак

Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что вопрос о четких правилах содержания домашних животных давно волнует владельцев питомцев и еще больше тех, кто пока не завел домашнее животное.

В законе хотят внести следующие ограничения:

Запрещено отпускать гулять собак одних;

Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника (особенно крупных пород);

Запрещено выгуливать собак на детских площадках, у медицинских и образовательных учреждений, посещать магазины (если нет специальных разрешений);

Владельцы крупных и потенциально опасных пород смогут выгуливать одновременно не более одной собаки.

За нарушение этих правил введут штрафы. Ответственность за контроль за нарушителями хотят возложить на специалистов городского Управления ветеринарии, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районных администраций, пишет «Фонтанка». Перед вынесением законопроекта на рассмотрение пленарного заседания, его представят для обсуждения на сайте Законодательного Собрания.