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В Петербурге приостановил работу сервис «Кухня на районе»

Об этом сообщили на официальной странице сервиса ВКонтакте.

kuhnyavtelege / «Кухня на районе»

Информационный портал 78.ru также опубликовал новость, что 16 июня точки общепита «Кухня на районе» временно закрылись после массовых жалоб на отравление в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. В столице минимум 10 человек обратились в больницу с признаками пищевого отравление. А уже 17 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что число пострадавших выросло до сотни человек, 30 из которых оказались в реанимации. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело после массового отравления.

Вспышка инфекционного заражения началась из-за салатов лобио и яблоко с тунцом и фасолью. В сервисе сообщили, что причиной может быть консервированная фасоль от одного из постоянных поставщиков. Когда сервис снова откроется, пока неизвестно.

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