Скончалась Марина Тарковская — сестра режиссера Андрея Тарковского. Ей было 89 лет

Марина Арсеньевна Тарковская родилась 3 октября 1934 года в Москве. В 1941-1943-х годах с семьей была эвакуирована на Волгу, в Юрьевец, где начала учиться в школе. В 1943 вернулась в Москву, пыталась поступить во ВГИК и в Московский институт Востоковедения, но окончила филфак МГУ, где училась на вечернем отделении романо-германской кафедры. После учебы работала в издательстве «Русский язык» — сначала корректором, потом редактором.

Тарковская являлась автором книг «Осколки зеркала» (2018), «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Воспоминание об Андрее» и «Теперь у нас новый адрес», а также составителем сборников «Я жил и пел когда-то…»: воспоминания о поэте Арсении Тарковском» (1999) и «О Тарковском. Воспоминания в двух книгах» (2002). Принимала участие в документальных фильмах «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона „Сталкера“» (2009), «Дом Марины» (2012).

Марина Тарковская добивалась создания в Москве музея «Дом Тарковских», а также являлась соучредителем кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского, который проводится в Ивановской области с 2007 года

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Марины Арсеньевны Тарковской.