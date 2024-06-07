«Перспективы» проведут благотворительную парусную регату в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

Яхты выйдут под парусами, украшенными рисунками воспитанников арт-студии, которая находится в Психоневрологическом интернате №3. А одна из работ стала символом регаты — кораблик Михаила Соколова.
Благотворительная парусная регата «"Перспективы": приключение для особенных людей», которая пройдет 6 июля, организована в помощь подопечным с тяжелой инвалидностью благотворительной организации «Перспективы». Поучаствовать в регате можно с коллегами корпоративно, с друзьями, семьей или присоединится к компании одиночек. Не волнуйтесь, организаторы акции отмечают, что специальной подготовки для участия не требуется — перед стартом соревнований опытные шкиперы проведут инструктаж и распределят задачи. Время на воде — до двух часов.
В регате примут участие до 24 команд, которые пройдут две гонки: в акватории гавани яхт-клуба «Горская» и с выходом в Финский залив. Для болельщиков также продуман досуг с воркшопами, фуршетом, награждением участников, фотосессией и «дружеским общение без границ».
Директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»:
Это возможность необычно и увлекательно провести время и поддержать людей с тяжёлой инвалидностью, ведь все собранные средства будут направлены на помощь нашим подопечным. На праздник приедут ребята из интернатов и домов сопровождаемого проживания «Перспектив». Несмотря на тяжёлую инвалидность и другие особенности, они тоже смогут почувствовать это безбрежное пространство, запах моря и ветер в волосах, поболеть за команды. Мы все вместе разделим радость от происходящего и на воде, и на берегу.
Благотворительная регата «"Перспективы": приключение для особенных людей» состоится 6 июля в акватории Финского залива.
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