«Перспективы» проведут благотворительную парусную регату в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

Благотворительная парусная регата «"Перспективы": приключение для особенных людей», которая пройдет 6 июля, организована в помощь подопечным с тяжелой инвалидностью благотворительной организации «Перспективы». Поучаствовать в регате можно с коллегами корпоративно, с друзьями, семьей или присоединится к компании одиночек. Не волнуйтесь, организаторы акции отмечают, что специальной подготовки для участия не требуется — перед стартом соревнований опытные шкиперы проведут инструктаж и распределят задачи. Время на воде — до двух часов.

В регате примут участие до 24 команд, которые пройдут две гонки: в акватории гавани яхт-клуба «Горская» и с выходом в Финский залив. Для болельщиков также продуман досуг с воркшопами, фуршетом, награждением участников, фотосессией и «дружеским общение без границ».