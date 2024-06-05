На Финском заливе пройдет экологическая акция «Чистые игры»

Молодые предприниматели – участники молодежного дня Петербургского международного экономического форума из разных регионов России – посетят Сосновый Бор Ленинградской области, чтобы оценить его бизнес-потенциал Участников ждет обзор городских объектов инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также экскурсия по Ленинградской АЭС.

«Особенно приятно, что в этот раз «Чистые Игры» проходят на берегу Финского залива в Сосновом Бору. Мне эти места знакомы, потому что в прошлом году мы проводили там часть съёмок клипа на мою песню «Астронавт». 7 июня я планирую встретиться с участниками движения и поделиться с ними тем самым видео, которое, на мой взгляд, максимально рифмуется с акцией из- за своего местоположения - по сути это та же локация! Мне важно, что участники мероприятия станут первыми зрителями нашего ролика. Такие истории помогают наглядно увидеть связь добрых дел и музыки, как единого языка для всей планеты и всех нас, жителей Земли, которые периодически устремляются в космос и становятся «астронавтами», делая этот мир лучше!», — говорит амбассадор движения петербургская певица Женя Любич.

Вот полное расписание программы: