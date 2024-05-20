С 16 сентября 2024 года все владельцы питомцев или заводчики при перевозки животного через европейскую границу должны будут предоставить результаты серологического исследования на антитела к бешенству, сделанные в аккредитованной ЕС лаборатории. «Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — отметила Заранкович в официальном обращении Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

Важно заметить, что проба анализа должна быть собрана через 30 дней после вакцинации животного от бешенства и не менее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата. Уровень антител к бешенству должен быть найден в количестве не менее 0,5 МЕ/мл. Помимо этого, питомец должен иметь подкожный микрочип. Кроме того, животное, которому в ЕС был выдан Паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС, должно иметь подкожный микрочип или татуировку и быть привитым от бешенства.

Полный список ограничений доступен на официальном сайте ЕС.