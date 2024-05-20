В Петербурге планируют открыть новые магазины duty free

Цены на товары в таких магазинах планируют установить в рублях, долларах и евро, а купить их можно будет только при наличии документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД, сообщают РИА Новости ссылкой на департамент главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

В магазинах duty free товары продают по цене, в которой не включены некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС — при условии, что купленные лоты вывезут из страны.

В Федеральной таможенной службе говорят, что к марту 2023 года в России работали 162 магазина беспошлинной торговли, 111 из которых находятся в аэропортах. Для сравнения: в 2022 году число магазинов duty free упало на 32%, а в аэропортах — на 40%.