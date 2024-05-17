В Петербурге погибла солистка группы Una Анастасия Котова

Инцидент произошел 15 мая, о смерти участницы петербургского коллектива Una, солисткой которого девушка была с 2005 года, коллеги по группе сообщили в социальных сетях.
Как сообщает «Фонтанка», вечером 15 мая в квартире на Тверской улице в Колпино между Анастасией Котовой и ее молодым человеком Артемом Табачуком произошла ссора, конфликт быстро перешел в драку. Анастасия скончалась – полиция, вызванная Табачуком, обнаружила тело девушки в крови на полу.
Табачука арестовали по подозрению в убийстве – Колпинский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». За последние 17 лет мужчина был трижды судим за грабеж.
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