18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Петербурге погибла солистка группы Una Анастасия Котова

Инцидент произошел 15 мая, о смерти участницы петербургского коллектива Una, солисткой которого девушка была с 2005 года, коллеги по группе сообщили в социальных сетях.

vk.com/unamusic / Группа Una

Как сообщает «Фонтанка», вечером 15 мая в квартире на Тверской улице в Колпино между Анастасией Котовой и ее молодым человеком Артемом Табачуком произошла ссора, конфликт быстро перешел в драку. Анастасия скончалась – полиция, вызванная Табачуком, обнаружила тело девушки в крови на полу.

Табачука арестовали по подозрению в убийстве – Колпинский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». За последние 17 лет мужчина был трижды судим за грабеж.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: