В Петербурге погибла солистка группы Una Анастасия Котова

Как сообщает «Фонтанка», вечером 15 мая в квартире на Тверской улице в Колпино между Анастасией Котовой и ее молодым человеком Артемом Табачуком произошла ссора, конфликт быстро перешел в драку. Анастасия скончалась – полиция, вызванная Табачуком, обнаружила тело девушки в крови на полу.

Табачука арестовали по подозрению в убийстве – Колпинский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». За последние 17 лет мужчина был трижды судим за грабеж.