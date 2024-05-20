Лето тут рядом! Вот 5 главных событий фонда «Антон тут рядом» до конца августа

Команда благотворительного фонда «Антон тут рядом» делает классные события, которые объединяют петербуржцев: благотворительный забег, перформанс в оранжерее, маркет, кинолагерь и традиционный большой фестиваль на закате у Финского залива. Строим планы до конца лета!
Перформанс «о. Лебединое» танцевальной труппы «Антон тут рядом»
«Забег тут рядом»
Бежим покорять Приморский парк Победы. Участвуют все: атлеты и волонтеры, дети и взрослые. Три вида трасс: один, три и пять километров. Победителю — медаль из инклюзивной столярной мастерской. На финише можно зацепить свежие хиты пекарни «Слой». Собранные средства идут на работу проектов помощи людям с аутизмом.
18 мая
«Скрытое»
Премьера! В Оранжерее Таврического сада Фестиваль «Антон тут рядом» инклюзивная танцевальная группа представит перформанс «Скрытое». Студенты фонда и нейротипичные артисты под руководством танцевального драматурга Алевтины Грунтовской исследуют процесс движения.
Летом, дата пока неизвестна
Алевтина Грунтовская
Танцевальный драматург проекта «Скрытое», хореограф и танцовщица труппы musicAeterna Dance, куратор просветительской программы в «Доме радио»:
«“Скрытое” — перформанс, вдохновленный Новой сценой Александринского театра и темой биомеханики Мейерхольда. Мы углубляем навыки коммуникации между музыкой, танцем и участниками. В том числе — зрителями. В этом нам помогут лайв от саунд-артиста Ильи SymphoCat и приглашенные музыканты. На 2024-й у нас с командой “Антон тут рядом” большие планы: еще пару раз показать перформанс “о. Лебединое” и наш уже ставший визитной карточкой танцевальный спектакль “По Пути”, съездить на гастроли, продолжать собирать комьюнити тех, кто делает инклюзивные культурные проекты, а также приступить к созданию новой большой постановки».
Концерт оркестра «Антон тут рядом»
Берите билеты уже сейчас: на Новой сцене Александринского театра инклюзивный оркестр собирает большой сольник для друзей. Прошлая программа собрала sold out еще до объявления специальных гостей: Яны Кедриной, Жени Любич, Саши Алмазовой и Антохи МС.
11 мая
Детский кинолагерь
На острове Новая Голландия при частной «Моей школе» откроют инклюзивный лагерь для будущих Феллини. Дети пишут сценарий, создают костюмы и реквизит, учат азы звукозаписи и снимают свой фильм. Каждого сопровождает тьютор и помогает наладить общение с другими участниками. В конце смены — премьерные показы на большом экране.
С 8 по 13 июля
Фестиваль «Антон тут рядом»
Провожаем лето на грандиозном фестивале фонда: бары, лекторий, инклюзивный маркет и танцы на закате с видом на залив под музыку друзей фонда. В разные годы выступали Антоха МС, Тося Чайкина, Sirotkin и Zoloto.
21 августа
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