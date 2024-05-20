Лето тут рядом! Вот 5 главных событий фонда «Антон тут рядом» до конца августа

«Забег тут рядом»

Бежим покорять Приморский парк Победы. Участвуют все: атлеты и волонтеры, дети и взрослые. Три вида трасс: один, три и пять километров. Победителю — медаль из инклюзивной столярной мастерской. На финише можно зацепить свежие хиты пекарни «Слой». Собранные средства идут на работу проектов помощи людям с аутизмом.

18 мая

«Скрытое»

Премьера! В Оранжерее Таврического сада Фестиваль «Антон тут рядом» инклюзивная танцевальная группа представит перформанс «Скрытое». Студенты фонда и нейротипичные артисты под руководством танцевального драматурга Алевтины Грунтовской исследуют процесс движения.

Летом, дата пока неизвестна