Как часто жертвуют деньги на благотворительность в России? Ответили в исследовании

При этом самой частой формой денежных пожертвований остается милостыня. За прошедший год ее подавал каждый четвертый житель страны, сказано во всероссийском опросе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет «КомерсантЪ».

Пожертвования тем или иным способом делал каждый второй житель страны, каждый десятый — на регулярной основе, каждый третий — неоднократно, редко. И только около 6% россиян сделали только одно пожертвование за год.

Больше всего жертвователей среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (61%). Пожилые люди в возрасте от 60 жертвуют реже, но тоже часто: 46% так или иначе помогают кому-то деньгами, причем 40% делают это неоднократно.

Среди россиян с низким доходом (когда денег иногда не хватает себе на еду) жертвуют около 37%. Из тех людей, у кого доход позволяет чтобы купить себе недвижимость, жертвуют 81%.