Как часто жертвуют деньги на благотворительность в России? Ответили в исследовании

В среднем доля благотворителей остается на уровне 53-57% на протяжении 10 лет. Исключением стал 2019 год, когда процент жертвователей составлял 63%. Каждый десятый житель страны жертвует в различные фонды на регулярной основе.
При этом самой частой формой денежных пожертвований остается милостыня. За прошедший год ее подавал каждый четвертый житель страны, сказано во всероссийском опросе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет «КомерсантЪ».
Пожертвования тем или иным способом делал каждый второй житель страны, каждый десятый — на регулярной основе, каждый третий — неоднократно, редко. И только около 6% россиян сделали только одно пожертвование за год.
Больше всего жертвователей среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (61%). Пожилые люди в возрасте от 60 жертвуют реже, но тоже часто: 46% так или иначе помогают кому-то деньгами, причем 40% делают это неоднократно.
Среди россиян с низким доходом (когда денег иногда не хватает себе на еду) жертвуют около 37%. Из тех людей, у кого доход позволяет чтобы купить себе недвижимость, жертвуют 81%.
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