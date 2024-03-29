Заказы через зарубежные маркетплейсы подорожают из-за введения пошлины

О новых правилах для покупок из-за границы пишут «Ведомости» — информацию о введении пошлины изданию подтвердил знакомый с дискуссией источник, а также представитель Евразийской экономической комиссии. Участники объединения договорились об изменении подходов еще в конце прошлого года. Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы.

«В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена ЕЭАС, — налоги», — говорится в протоколе решения членов ЕАЭС.

С 1 апреля 2024 года все товары будут облагаться пошлиной — для покупок свыше 200 евро ее размер может составить от 5 до 15%. Предполагается, что максимальный размер пошлины может быть установлен для отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, изделий легкой промышленности, драгоценных камней, металлов и изделий из них, некоторых видов стройматериалов, а также автотранспорта.

В настоящий момент рассматриваются различные варианты ставки таможенной пошлины в отношении товаров, продаваемых на маркетплейсах. Один из них — введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров.