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Заказы через зарубежные маркетплейсы подорожают из-за введения пошлины

Такие покупки, вне зависимости от сумму, перестанут подпадать под беспошлинный порог уже с 1 апреля — после вступления в силу поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

ilikeyellow/Shutterstock

О новых правилах для покупок из-за границы пишут «Ведомости» — информацию о введении пошлины изданию подтвердил знакомый с дискуссией источник, а также представитель Евразийской экономической комиссии. Участники объединения договорились об изменении подходов еще в конце прошлого года. Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы.

«В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена ЕЭАС, — налоги», — говорится в протоколе решения членов ЕАЭС.

С 1 апреля 2024 года все товары будут облагаться пошлиной — для покупок свыше 200 евро ее размер может составить от 5 до 15%. Предполагается, что максимальный размер пошлины может быть установлен для отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, изделий легкой промышленности, драгоценных камней, металлов и изделий из них, некоторых видов стройматериалов, а также автотранспорта.

В настоящий момент рассматриваются различные варианты ставки таможенной пошлины в отношении товаров, продаваемых на маркетплейсах. Один из них — введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров.

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