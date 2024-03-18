Девочки — налево, мальчики — направо: как юноши-зумеры оказались много консервативнее своих сверстниц и к чему это приводит?

То есть получается, что речь идет скорее о том, что именно молодые люди берут крен вправо. Почему так происходит?

Это явление можно связать с эффектом «эхо-камеры» — современные рекомендательные системы контента на различных сайтах стремятся удержать внимание пользователей любой ценой. Даже если молодой человек интересуется в интернете только видео о кошках и кулинарии, он все равно столкнется с политическими и социальными видеороликами, часто использующими «ловушку злости» — когда контент вызывает негативные эмоции для удержания внимания и провоцирования обсуждения.

Простой пример — мне в силу моей демографии и возраста регулярно подбрасывают, например, видео [блогера, известного своими женоненавистническими высказываниями], Эндрю Тейта. Я не смотрю Эндрю Тейта и мне он неинтересен, но алгоритмы соцсетей мне его раз за разом подбрасывают — мол, люди моего возраста это смотрят, значит, наверное, и мне будет интересно.

На молодых людей, само собой, это влияет сильнее. В силу своего жизненного опыта они пока не способны понять, что соцсети — это место, которое не просто укрепляет их политические взгляды, оно их формирует и обтачивает.