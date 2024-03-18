В Выборге пройдет архитектурный фестиваль «Выборг. Память места»

Фестиваль «Выборг. Память места» займет сразу два уки-энда (13 и 14, а также 20 и 21 апреля). Его организовала архитекторка Полина Светозарова совместно с общественной организацией «Территория».

Фестиваль «Выборг. Память места» — событие, посвященное произведениям средневекового зодчества и постройкам начала XX столетия, его гости смогут узнать больше о деятельности зодчих прошлого, а также увидеть, как способен развиваться город в будущем.

«Выборг — это симбиоз уникальной природы, мифологии и древних памятников. Здесь работали многие известные зодчие первой половины XX века, такие как Элиель Сааринен, Уно Ульберг и, конечно, Алвар Аалто. Миссия фестиваля "Память места" — пробудить у горожан и туристов желание больше узнать о культуре и истории края; мы стремимся поддержать инициативы по сохранению архитектурного наследия, показать примеры удачной реконструкции и реставрации памятников, повысить уровень знаний у местной молодежи в историко-архитектурной сфере», — сказала директор фестиваля Полина Светозарова.

До фестиваля проведут архитектурный конкурс, который состоит из двух номинаций. Первая, «Артефакт», предназначена для совсем молодой аудитории (школьников и студентов первых курсов вузов). Им предложат придумать новый монумент или арт-объект, который отметит знаковое для истории выборгских предместий пространство — усадьбу Нобелей в Ландышевке, где жил и работал выдающийся русский ученый-ботаник Георгий Олейников.

Вторая номинация, «Башня», рассчитана на для студентов — архитекторов и дизайнеров. Они должны выполнить клаузуру реконструкции памятника функционализма — водонапорной башни, построенной зодчим Вяйне Кейняненом в 1930 году, а также придумать, как можно приспособить для современного использования объект. Результаты конкурса представят на выставках в рамках фестиваля, а итоги подведут 13 апреля.

На самом фестивале пройдут открытые лекции на площадках Библиотеки Алвара Аалто и в музее «Выборгский замок». Любители архитектуры смогут познакомиться с локальным наследием во время экскурсий, и посетить водонапорную башню, в обычное время закрытую для туристов. В залах замка откроют историко-краеведческую выставку «Выборг. Память места», на которой представят графические работы, выполненные директором фестиваля Полиной Светозаровой. Выставки фестиваля открыты во все дни работы площадок с 13 по 21 апреля.