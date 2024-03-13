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Айтишники скоро станут не нужны — нейросети будут программировать сами? Отвечает Александр Крайнов, глава лаборатории ИИ в «Яндекс»

«Детям не надо учиться программированию», — такой шокирующий совет дал СЕО компании Nvidia (одного из крупнейших производителей видеокарт в мире) Дженсен Хуанг. По его мнению, технологии искусственного интеллекта все лучше справляются с кодингом и скоро знание языков программирования уже не будет сулить безоблачного будущего на рынке труда. Насколько такие прогнозы оправданы? Нейросети уже программируют не хуже человека? И смогут ли они полностью заменить айтишников— отвечает руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

Насколько вообще ИИ сегодня хорошо программирует? Какого уровня он уже достиг: джуниор, мид?

Мне кажется, правильнее говорить не о том, насколько хорошо искусственный интеллект программирует, а насколько хорошо помогает программировать. Без профессионального разработчика ИИ-ассистент не сможет написать готовый код. А разработчик, использующий ИИ-помощника может добиться гораздо более высоких результатов, чем небольшая команда.

Можно ли сказать, что это большой шаг вперед по сравнению с тем, что было еще, скажем, 5 лет назад?

Прогресс очень большой, и все только начинается — скорость обучение нейросетей растет в геометрической прогрессии.

«Без профессионального разработчика ИИ-ассистент не сможет написать готовый код»

Есть ли у ИИ шанс дотянуться до уровня высокоуровневых программистов?

Мне кажется, что ИИ не станет самостоятельным программистом, но очень сильно поменяет процесс программирования.

Summit Art Creations / Shutterstock

Видите ли вы перспективу, что ИИ сможет заменять какие-то IT-позиции, что, грубо говоря, вскоре часть вашей команды будет состоять из «роботов»?

Полностью заменить однозначно не сможет, не представляю как такое вообще может произойти.

Насколько вообще предсказание Хуанга о том, что нейросети, обучаясь на уже ранее написанных примерах кода, заменят программистов, реалистично?

Мы и сейчас в некотором роде программируем промтингом. Если сравнить Python и ассемблер — то разница огромная. Возможно будет такая же разница между новым нейросетевым языком и питоном.

«Полностью заменить программиста ИИ однозначно не сможет, не представляю как такое вообще может произойти»

И все же, что нейросети сделают с миром IT как с рынком труда? Увидим ли мы, что произойдет то же самое, как, условно, с кузнецами? Когда-то они были в каждой деревне, а теперь все делают машины под присмотром нескольких рабочих и некоторое количество художников, которые занимаются ковкой для супер-эксклюзивных вещей?

Я думаю, что эффективность труда разработчика вырастет, но появится много новых задач. И, может быть, появятся новые специальности. Персональные компьютеры, удобные среды разработки, высокоуровневые языки сильно ускорили и упростили процесс программирования. Порог вхождения в профессию стал ниже, появилось гораздо больше обучающих материалов, курсов и инструментов, упрощающих работу разработчика. Но за последние десятилетия спрос на специалистов только растет.

Мы уже застали взрывной прогресс ИИ, и на нашем веку будет еще много интересного. Уже в ближайшие годы мы увидим появление новых и развитие существующих инструментов, помогающих разработчикам.

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