Айтишники скоро станут не нужны — нейросети будут программировать сами? Отвечает Александр Крайнов, глава лаборатории ИИ в «Яндекс»

И все же, что нейросети сделают с миром IT как с рынком труда? Увидим ли мы, что произойдет то же самое, как, условно, с кузнецами? Когда-то они были в каждой деревне, а теперь все делают машины под присмотром нескольких рабочих и некоторое количество художников, которые занимаются ковкой для супер-эксклюзивных вещей?

Я думаю, что эффективность труда разработчика вырастет, но появится много новых задач. И, может быть, появятся новые специальности. Персональные компьютеры, удобные среды разработки, высокоуровневые языки сильно ускорили и упростили процесс программирования. Порог вхождения в профессию стал ниже, появилось гораздо больше обучающих материалов, курсов и инструментов, упрощающих работу разработчика. Но за последние десятилетия спрос на специалистов только растет.

Мы уже застали взрывной прогресс ИИ, и на нашем веку будет еще много интересного. Уже в ближайшие годы мы увидим появление новых и развитие существующих инструментов, помогающих разработчикам.