18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Команда «Петербург глазами инженера» и арт-резиденция «ШКАФ» совместно разработали пешеходную экскурсию по Петроградской стороне

Маршрут посвящен необычным инженерным решениям в строительстве. В него вошли 12 зданий, по которым художники создали открытки на память.

Пресс-служба Библиотеки и арт-резиденции "ШКАФ"
Пресс-служба Библиотеки и арт-резиденции "ШКАФ"

Познакомиться подробнее с творческими решениями, воплощенными в камне и дереве на Петроградской стороне, теперь можно благодаря проекту «Глазами инженера и художников», который представляет собой новый бесплатный экскурсионный маршрут. Петербуржцам и гостям города предлагают заново открыть для себя набережную реки Карповки у Силина моста, здание доходного дома Корзинина, первый жилой дом Ленсовета, Дом Матюшина и другие сооружения.

«Создавая этот проект, мы хотели привлечь внимание горожан к тому, насколько красивые и сложные «декорации» нас окружают. Чтобы городская архитектура ожила и заговорила, заиграла новыми красками, поделилась вдохновением и опытом», — рассказала команда «Петербург глазами инженера».

За художественную составляющую проекта отвечала Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ». Сразу 12 художников подготовили специальные открытки под этот маршрут. Рисунки получились в разных техниках: от акварельной до графики и линогравюры.

Найти бесплатную почтовую карточку можно в местах рядом со зданиями из экскурсии ― в музее, театре, кофейне или магазине. На обратной стороне открытки есть QR-код, по которому нужно перейти со ссылкой на бесплатный пешеходный маршрут. Полный список адресов можно посмотреть на сайте.

Кроме того, увидеть все художественные работы можно будет с 5 марта на выставке, которая откроется в Библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» (ул. Маршала Тухачевского, 31 Б).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: