Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Петербурге режиссером и киноведом Любовью Аркус. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

«Почему это важно? По статистике ВОЗ, каждый 160‑й ребенок в мире рождается с аутизмом, но в России система поддержки отсутствует: семья и ребенок не получают качественную диагностику и помощь, доступ к инклюзивному образованию закрыт, а взрослые с аутизмом попадают в психоневрологические интернаты — места, откуда уже не выбраться. Мы хотим и можем это изменить. Ведь как сказала Нина, студентка нашего центра: "Жизнь — это когда живешь нормально"», — отмечают в фонде.