Герой этого ролика — Игорь, актер и студент «Антон тут рядом». «Дом — это родной край, где человек может встать, когда хочет, лечь спать, когда хочет, поиграть в игры на компьютере, телефоне. Дома человек может побыть один, когда хочет отдохнуть от других людей. Важно говорить о жизни людей с аутизмом, чтобы понять, что с аутизмом можно делать великие дела», — говорит он.
В тренировочных квартирах фонда «Антон тут рядом» аутичные взрослые учатся готовить, убирать, ходить за покупками и планировать бюджет. «Это важно, чтобы в будущем человек мог реализовывать свои права, работать и находить друзей, жить у себя дома, а не в специализированных закрытых учреждениях. Потому что жизнь — это когда живешь нормально», — отмечают в фонде.
Режиссер видео — о фонде «Антон тут рядом»:
Дружба с фондом зародилась несколько лет назад, прошлой зимой Лада и Маша позвали меня в мастерские и показали, как устроена работа изнутри. Меня невероятно впечатлила та встреча — окна на Невском, как светлячок, излучали утешающий свет добры и надежды. […] Мне очень дорога эта работа — особенно потому, что мне был выдан такой огромный кредит доверия от фонда в такой чувствительной теме.
Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Петербурге режиссером и киноведом Любовью Аркус. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.
«Почему это важно? По статистике ВОЗ, каждый 160‑й ребенок в мире рождается с аутизмом, но в России система поддержки отсутствует: семья и ребенок не получают качественную диагностику и помощь, доступ к инклюзивному образованию закрыт, а взрослые с аутизмом попадают в психоневрологические интернаты — места, откуда уже не выбраться. Мы хотим и можем это изменить. Ведь как сказала Нина, студентка нашего центра: "Жизнь — это когда живешь нормально"», — отмечают в фонде.
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