Мастер-классы, благотворительный аукцион и концерты: «Простые вещи» готовятся праздновать свой шестой день рождения

Уже 6 лет инклюзивные мастерские помогают людям с особенностями развития психики или интеллекта найти работу. И в свой день рождения они организуют благотворительный аукцион, на котором мастера с ментальными особенностями, сотрудники и друзья организации предлагают ценные и памятные лоты, которые будут проданы в пользу мастерских. Участников ждут лоты от verle, Музея советских игровых автоматов, издательства «Самокат», «Переработкинской», Sew Dept, «Ямайки» и Manicure Vampire, «Времени перемен», пространства «Севкабель Порт» и, конечно, от «Простых вещей».

Кроме того, на мероприятии пройдет показ документального фильма «Простые вещи» от проекта «Другие люди?» и режиссера Кирилла Косолапова, фотоподборка «Жизнь "Простых вещей"» и выступление «Хора Дурацкого».

Также запланированы несколько мастер-классов: по степу от театра «3 4», по пересадке растений, по изготовлению пластилинового торта на английском языке для детей, по созданию объемных цветов-игрушек и именного блокнота, по изготовлению сухих духов, а также пройдет весенний мастер-класс по сборке букетов от «Теплицы». Некоторые мастер-классы проводят за фиксированный донат, который также пойдет на работу проекта.

Если посетить праздник не получается, то поддержать развитие проекта можно с помощью регулярных или разовых пожертвований. День рождение инклюзивных мастерских «Простые вещи», пройдет в «Исткабеле» (Кожевенная линия, 34А», 23 февраля с 14:00.