«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — говорится в сообщении УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.