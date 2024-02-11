Только 16% петербуржцев ведут раздельный семейный бюджет

К таким выводам пришли специалисты из сервиса SuperJob из опросов представителей экономически активного населения Петербурга. Каждый девятый респондент назвал правильным способом распределения семейного бюджета — раздельный.

Петербуржцы в браке признавались, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 61%, а раздельный бюджет — 16%.

«По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения разделились: 49% мужчин и 46% женщин уверены, что это муж, а 50% мужчин и 55% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается», — сказано в результатах опроса.

Также выяснили, что в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 53% мужчин и 47% женщин. Одинаковый заработок у 19% мужчин и 24% женщин. О том, что доход выше у жены — 16 и 12% соответственно.