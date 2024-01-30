Кому больше готовы помогать россияне? «Ночлежка» провела исследование о бездомных людях

В исследовании опрошенным предлагали выбрать, каким бездомным они стали бы помогать в первую очередь. Выяснилось, что люди более склонны помогать тем, кто потерял жилье из-за мошенников, а менее всего тем, кто освободился из мест лишения свободы.

Жертвам мошенников готовы помочь половина респондентов (около 46%), освободившимся из мест лишения свободы — всего 16%. Еще 40% были готовы помогать беженцам и 30% помогли бы тем, кто лишился дома из-за конфликтов в семье. Специалисты отмечают, в этом вопросе можно было выбрать сразу несколько ответов, поэтому общая сумма процентов больше ста.

«Еще недавно казалось, что помощь бездомным — не самая популярная тема в благотворительности, да и сейчас многие так скажут. Но 95% респондентов отвечают иначе: помогать бездомным нужно. Другое дело, что уточнение, в своем роде провокативное, о том кому нужно помогать в первую очередь, выделяет поныне маргинальную группу — бывших заключенных — как тех, кому помогать якобы не так важно. Здесь воспроизводится устойчивый стереотип о вине, заслуженности бездомности. Разрушение этого стереотипа – следующий шаг в просветительской, исследовательской деятельности, в которой опросы общественного мнения играют основную роль», — отметил социолог, отвечающий за качество опросного инструмента, Дмитрий Рогозин.

При этом две три россиян уверены, что бездомный человек не может самостоятельно, без посторонней помощи выбраться с улицы.

«Бывают жизненные ситуации, в которых человек сталкивается с множеством проблем разом. Человек с опытом в местах лишения свободы очень часто не может найти постоянную работу: многие компании даже не рассматривают таких кандидатов. Кроме того, если человек был в заключении долгое время, у него может просто не быть профессии. Человек может выйти из колонии без полного комплекта документов. Бывает, что родственники за время заключения выписывают человека из жилья или меняют замки, не разрешая вернуться домой. По нашему опыту клиенты с опытом в местах лишения свободы чаще обращаются за помощью, не в силах справиться со всеми сложностями самостоятельно. Им требуется больше разнообразной поддержки. Но парадоксальным образом специализированных проектов помощи для таких людей очень мало. Стигматизация выталкивает людей с опытом в местах лишения свободы в бездомность, тогда как мы как общество заинтересованы в интеграции и социализации», — говорит директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.