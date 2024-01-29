Фонд AdVita покажет выставку нейрохудожников «Своевременность» в культурном квартале «Брусницын»

Ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, благотворительный фонд AdVita представит выставку работ AI-художников «Своевременность», которая пройдет в культурном квартале «Брусницын» с 3 по 13 февраля 2024 года.

В этот день принято открыто говорить о вызовах, которые бросает человечеству эта болезнь. И в фонде решили поднять одну из важных тем — необходимости бережно относиться к своему здоровью, своевременно обращаться к врачам и проходить диагностику.

На выставке, которую курируют Дмитрий Богданов и Даниил Зуев, 15 AI-художников с помощью нейросетей создали картины на тему «Своевременности» и на языке образов и ассоциаций рассказали о том, что все надо делать вовремя: вовремя сказать «люблю» своим близким, найти равновесие, вынырнуть из суеты и задуматься о важном, в том числе и о здоровье.

Среди авторов — известные в области цифрового искусства художники Meta Rite, Даниил Зуев, Helen Anvor, Валерия Титова «ЭйАйЛера», Алесь Лялюш и другие.

Особое место на выставке заняли работы AI-художницы Валерии Титовой — «ЭйАйЛеры». Она сейчас проходит лечение после удаления опухоли головного мозга, а созданные художницей изображения — способ победить свою собственную болезнь в том числе с помощью силы искусства.

«Всемирный день борьбы против рака — важная для фонда дата, возможность обратить внимание и на необходимость профилактики, и на проблемы, с которыми сталкиваются наши подопечные. Мы больше 20 лет помогаем детям и взрослым, которые лечатся от рака в Петербурге. И точно знаем, как важна качественная диагностика на каждом из этапов лечения. Программа «Диагностика», в рамках которой мы оплачиваем как индивидуальные потребности наших подопечных, так и реагенты и расходные материалы для клиник, для фонда одна из самых затратных. Собирать пожертвования на все это очень сложно, ведь это не так очевидно, как поиск денег на лекарства. Но именно качественная и доступная диагностика помогает врачам и их пациентам вовремя начинать лечение и своевременно его корректировать», — отметила финансовый директор фонда AdVita Алина Вилкова.

Выставка «Своевременность» пройдет с 3 по 13 февраля в культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия В.О., 30. Дом с колоннами, 2 этаж).