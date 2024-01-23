РЖД отстранили от работы проводницу, высадившую кота Твикса. Он ехал из Екатеринбурга в Петербург, но пропал в Кирове

11 января кот Твикс ехал в поезде по маршруту Екатеринбург-Петербург с соблюдением всех необходимых правил: на животное был оформлен билет, а сам хвостатый находился в переноске. Однако он сумел выбраться из нее: проводница, посчитав кота бездомным, высадила его на перрон в городе Кирове. Твикса искали волонтеры нескольких регионов страны, но нашли уже мертвым — в восьми километрах от кировского вокзала. По словам нашедших его людей, еще 19 января кот был жив: вероятно, его загрызли собаки.

Ранее транспортная полиция отказалась привлекать проводницу к ответственности по статье о самоуправстве за отсутствием состава преступления. Сегодня замдиректора РЖД Иван Колесников сообщил о том, что проводница, высадившая Твикса, временно отстранена от работы с пассажирами. Внутреннее расследование компании продолжается.

«Что касается произошедшего, хочу отметить, что расследование этого инцидента в компании продолжается, также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. При этом, безусловно, акцент в сегодняшней работе делается на понимании, какие регламенты должны быть скорректированы, чтобы в будущем подобных случаев не произошло», — приводит РБК слова Колесникова.

После истории с котом Твиксом проводникам РЖД запретят высаживать животных из поезда: их нужно будет передавать сотрудникам станций и вокзалов, а затем вызывать зоозащитников. Кроме того, информация о перевозимых в вагоне животных будет отображаться в мобильном устройстве проводника. Также РЖД планируют «персонифицировать перевозку животных» в поездах при оформлении билета — чтобы «была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим». В настоящий момент в документах РЖД этого нет.