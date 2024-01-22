«Лежим вместе. Балдеем»: Фонд «Антон тут рядом» готовит благотворительные валентинки к 14 февраля

Фонд «Антон тут рядом» ко Дню всех влюбленных запускает ежегодную благотворительную акцию «Прикоснуться словами». С 1 по 21 февраля валентинки можно купить в интернет-магазине фонда и на площадках партнеров акции в магазинах, творческих пространствах, кофейнях, барах (всего более 200 точек) в крупных городах России: в Москве, Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Уфе и других городах.

В проекте участвуют шесть валентинок с цитатами аутичных художников: «День влюблен тобой» Марии Латыниной, «Антислезы 1000%» Глеба Торгачкина, «Я встречал 5 поездов, и на пятом она приехала» Алексея Герасимчука, «Лежим вместе. Балдеем» Антона Харитонова, «Я не только тобой интересуюсь, но и вами» авторства Александра Гафанова и еще одна валентинка, которая пока держится в секрете.

Оформить предзаказ на валентинки можно здесь. Стоимость одной открытки — 140 рублей, набора из шести штук — 760 рублей. Также представят диджитал-валентинки, которые можно будет впервые персонализировать и приобрести в телеграм-боте «Валентинки тут рядом». Там же можно посмотреть ближайшую точку для покупки открыток.

Все вырученные от продажи средства пойдут на помощь аутичным взрослым и работу инклюзивных мастерских фонда — в них работают 98 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку специалистов. В прошлом году по итогу акции удалось собрать 3 081 322 рубля, которые пошли на оплату аренды и хозяйственные расходы центра «Антон тут рядом» в Петербурге.