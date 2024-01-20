РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда

РЖД внесли изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. «Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — сообщили в пресс-службе холдинга.

В РЖД отметили, что сейчас дочерняя компания АО «ФПК» рассматривает системную инициативу по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России.

Напомним, что на днях в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница одного из вагонов высадила кота, которого она приняла за беспризорного. Мужчина, с которым ехал кот, заметил пропажу только спустя четыре часа. Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Прокуратура пообещала провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину. Сегодня волонтеры нашли тело погибшего питомца.