Первый долларовый триллионер может появиться на планете уже через 10 лет. Что?! Да! Почему это вызывает тревогу экономистов?

Состояние пяти богатейших людей в мире с 2020 года выросло более чем в два раза (оно менялось со скоростью 14 млн долларов в час!). При этом почти 5 млрд человек на планете за это время стали беднее. Об этом в своем докладе сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam. Ее эксперты подсчитали, что если ситуация не изменится, через десять лет в мире может появиться первый долларовый триллионер. Почему этот прогноз вызывает тревогу экономистов, отвечают профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина и старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин.
Что произошло?
Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam презентовала свой доклад, в котором рассказала о все увеличивающемся разрыве между бедными и богатыми в мире. Так, состояние пяти самых богатых жителей планеты выросло с 2020 года на 114 %. Всего же 1 % самых богатых людей владеют 43 % всех мировых финансовых активов. При этом проблема бедности, по подсчетам экспертов организации, только обостряется.
Если мировая экономика будет развиваться так, как это происходит сейчас, уже к середине следующего десятилетия в мире может появиться первый долларовый триллионер, а проблема бедности не будет решена на протяжении ближайших 229 лет, констатируют в Oxfam.
Богатые правда становятся богаче, а бедные беднее?
Юлия Вымятнина: Судя по всему, да. Данных по поводу того, что неравенство растет, довольно много. Есть как прямые свидетельства, так и косвенные — такие, как рост закредитованности населения.
Вообще в экономической теории известен такой результат — если люди отличаются по степени терпеливости (или, что то же самое, по степени, в которой они учитывают будущее в своих решениях), то даже если экономика стартует с равномерного распределения ресурсов, в конечном итоге все достанется самому терпеливому. Богатые чаще ведут себя как более терпеливые (хотя история знает немало примеров, когда нетерпеливый наследник просаживал накопленное веками состояние за весьма короткий период) и имеют возможность за счет этого преумножать свой капитал. Это не означает, что богатые правда более терпеливые. Просто заметим, что они очень многое могут себе позволить купить «здесь и сейчас», и это не пробьет дыры в их бюджете. Плюс они могут позволить себе грамотных финансовых управляющих. Замечу также, что как показали исследования, чем больше вложенный капитал, тем выше его доходность (разумеется, при грамотном управлении).
Люди с низким достатком обычно не могут себе позволить нанять финансового советника, у них часто ниже уровень финансовой (и общей грамотности), их сбережения (если они есть) приносят низкий доход. И при этом важно помнить, что любой человек подвержен соблазну купить что-то немедленно. Часто люди думают, что обладание каким-то товаром сделает их счастливее или успешнее (в большинстве случаев это не так). Если дохода и сбережений не хватает, люди берут кредит, что уменьшает их доходы (и возможности сбережений), но увеличивает доходы банков (и их акционеров). Так что если ничего не делать, то богатые будут богатеть, а бедные — беднеть.
Василий Аникин
Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ:
Как показывают данные исследования Oxfam, в условиях кризиса, удорожания стоимости жизни продолжает богатеть только верхний 1 % населения. Авторы отмечают, что это происходит из-за политики количественного смягчения в пандемию в большинстве развитых стран, которая позволила сверхбогатым использовать эти деньги для бесконтрольного приращения своего богатства и его беспрепятственной передачи по наследству, а также из-за последовательного отказа стран от налога на богатство и наследство сверхбогатых после 1990-х гг.
Социальные лифты сломались?
Юлия Вымятнина: Я бы не сказала, что социальные лифты сломались. Ими стало намного сложнее воспользоваться — чтобы получить хорошее образование и сделать хорошую карьеру нужно приложить существенно больше усилий, чем 30–50 лет назад.
Тогда в мире существовало больше институтов, которые сдерживали неравенство. Активные профсоюзы, значительно менее либерализованная финансовая система (что ограничивало ее влияние), меньше возможностей для переноса бизнеса и активов в более благоприятный налоговый режим. Сейчас ситуация изменилась.
На мой взгляд, основное, что «сломалось», — политическая воля к проведению перераспределительной политики. Замечу, что в теории слишком высокий уровень неравенства снижает экономический рост, тогда как умеренное неравенство способствует более высокому экономическому росту (а значит, позволяет в итоге получить больше всем). С этой точки зрения перераспределительная политика, которая удерживает неравенство на некотором среднем уровне, является благом для общества в целом. Однако богатые (будь то люди или корпорации) отнюдь не жаждут платить больше налогов и при этом имеют возможности лоббирования своих интересов, тогда как бедные такой возможности обычно лишены.
В результате мы получаем не очень хорошую картину, когда во многих странах правительство, с одной стороны, не может сократить расходы на социальные нужды, так как значительная часть населения нуждается в поддержке (финансовой или в виде предоставления бесплатных услуг здравоохранения и образования. С другой стороны, при этом не получается увеличить налоговые сборы из-за лоббистов. Соответственно, растет государственный долг, и это проблема, с которой рано или поздно придется что-то делать.
Помимо лоббирования богатые индивиды или крупные корпорации пользуются возможностями, которые предоставляет глобализация — регистрируются там, где для их целей налоговый режим максимально благоприятен. Люди с низкими доходами или малый бизнес таких возможностей лишены. Это приводит к тому, что в итоге реальное бремя налогообложения сдвигается в сторону более бедных.
Правда ли стоит ждать первого триллионера?
Юлия Вымятнина: Полагаю, что первый триллионер вполне может появиться. Для общества это сигнал, что неравенство скорее растет, и если не будут приняты меры (то есть не будет проводиться последовательная перераспределительная политика), результатом может стать дальнейший рост социальной напряженности внутри отдельных стран и политической напряженности между странами. А это уже будет означать снижение темпов экономического роста как в отдельных странах, так и глобально, от чего проиграют все.
Что можно было бы сделать?
Юлия Вымятнина: Начать проводить последовательную перераспределительную политику, которая должна быть согласованной между странами, чтобы не оставалось лазеек для перемещения между налоговыми режимами. Для этого, по-видимому, нужно менять принципы финансирования политической системы и разбираться с лоббированием частных интересов в ущерб общим. И если смотреть за пределы отдельной страны, то важно еще и разработать механизмы перераспределения между странами, чтобы развивающиеся, особенно беднейшие страны, получали доступ к современным технологиям и качественному образованию.
Василий Аникин
Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ:
Эксперты по всему миру говорят о необходимости слаженных действий стран по введению налога на богатство и сверхвысокие доходы верхнего 1 % населения на уровне примерно 60 % от их активов и доходов. Это позволит решить проблему голода и бедности для миллионов по всему миру. Также правительства стран должны принимать меры для компенсации дорожающей жизни — инфляции, которая опережает рост реальных доходов. Для этого страны отказываются от МРОТ и переходят на размер оплаты труда, посчитанный на основе стоимости жизни. Также важным шагом является технологическое переоснащение экономики, которое создает высокооплачиваемые рабочие места.
Юлия Вымятнина: Если же ничего из вышеперечисленного не предпринять, то социальная и политическая напряженность продолжат нарастать, будет расти общая неопределенность (все это плохо, с точки зрения экономического развития и привлечения инвестиций), будут появляться все новые горячие точки. В некотором смысле «хорошим» результатом станет формирование нескольких глобальных блоков, участники которых будут более эффективно взаимодействовать между собой, чем блоки друг с другом. Я исхожу из того, что в такой ситуации интересы крупнейших игроков на политической и экономической арене могут быть некоторым образом уравновешены. Но это ни в коем случае не оптимальный вариант, и это лишь откладывание решения исходной проблемы — неравенства.
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