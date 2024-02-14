Первый долларовый триллионер может появиться на планете уже через 10 лет. Что?! Да! Почему это вызывает тревогу экономистов?

Богатые правда становятся богаче, а бедные беднее?

Юлия Вымятнина: Судя по всему, да. Данных по поводу того, что неравенство растет, довольно много. Есть как прямые свидетельства, так и косвенные — такие, как рост закредитованности населения.

Вообще в экономической теории известен такой результат — если люди отличаются по степени терпеливости (или, что то же самое, по степени, в которой они учитывают будущее в своих решениях), то даже если экономика стартует с равномерного распределения ресурсов, в конечном итоге все достанется самому терпеливому. Богатые чаще ведут себя как более терпеливые (хотя история знает немало примеров, когда нетерпеливый наследник просаживал накопленное веками состояние за весьма короткий период) и имеют возможность за счет этого преумножать свой капитал. Это не означает, что богатые правда более терпеливые. Просто заметим, что они очень многое могут себе позволить купить «здесь и сейчас», и это не пробьет дыры в их бюджете. Плюс они могут позволить себе грамотных финансовых управляющих. Замечу также, что как показали исследования, чем больше вложенный капитал, тем выше его доходность (разумеется, при грамотном управлении).

Люди с низким достатком обычно не могут себе позволить нанять финансового советника, у них часто ниже уровень финансовой (и общей грамотности), их сбережения (если они есть) приносят низкий доход. И при этом важно помнить, что любой человек подвержен соблазну купить что-то немедленно. Часто люди думают, что обладание каким-то товаром сделает их счастливее или успешнее (в большинстве случаев это не так). Если дохода и сбережений не хватает, люди берут кредит, что уменьшает их доходы (и возможности сбережений), но увеличивает доходы банков (и их акционеров). Так что если ничего не делать, то богатые будут богатеть, а бедные — беднеть.