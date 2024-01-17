Хенд-мейд из битого стекла, безотходная готовка и апсайкл: в «Нормальном месте» пройдет благотворительный фестиваль «Что может один человек»

Фестиваль разделят на три условные зоны: мастер-классы, лекторий и опен-спейс, чтобы каждый гость мог найти занятие по душе.

В зоне мастер-классов «Делай-день» можно будет познакомиться с русским жестовым языком (РЖЯ) и научиться немного на нем говорить, а также узнать, как оказать помощь человеку с нарушением слуха в экстренной ситуации с помощью РЖЯ. Мастер-класс проведет Жанна Зажигина — переводчик с русского жестового языка.

Организаторы первой в России благотворительной больницы, которая открылась менее года назад в Петербурге, покажут, как оказывать медицинскую помощь в рамках мастер-класса по первой помощи.

Дизайнеры из проекта «Слезы русалки» проведут мастер-класс по созданию предметов интерьера из битого стекла и посуды. А доставка вегетарианской еды POLKILO расскажут о безотходном приготовлении блюд. Стрит артист Миша SAMEK предложит посмотреть на стикеры, как на современное уличное искусство и научит всех желающих делать их самим. А проект «Вещная жизнь» расскажет про апсайкл.

В зоне лектория можно будет познакомиться с людьми-историями: узнать про идею и становления книжного проекта «Фонарь», который снова сделал трендовым отношение к старой книге. А команда арт-центра «Пушкинская-10» расскажет о своем новом опыте. Также лекторами выступят городские проекты, создающие интересные современные экологические и благотворительные городские инициативы. В зоне опен-спейса активисты расскажут о создании экологической карты города — Recycle.map, для чего она нужна и как можно поучаствовать в ее обновлении.

Проект «Спасибо!» организует для всех желающих своп, на котором можно будет обмениваться любой одеждой по принципу одна вещь к одной. Также ненужную одежду предлагают опустить в контейнер, который установят на площадке. Все собранные вещи отправятся в центр выдачи «Спасибо!», где их рассортируют. Часть пойдет на переработку.

Фестиваль «Что может один человек» пройдет 20 января с 12 до 19 часов (Кожевенная линия, 34А, пространство «Нормальное место»). Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.