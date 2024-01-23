Нехватка синих воротничков и развитие новых рабочих хабов: Алена Владимирская — о том, что будет с вашей карьерой в 2024 году

В 2024 году в условиях сохраняющейся нехватки кадров конкуренция компаний по уровню предлагаемых работникам зарплат может выйти на новый уровень, считают эксперты. «Собака.ru» узнала у главного хантера рунета и основательницы сервиса поиска вакансий Facancy Алены Владимирской, какие специальности растут в цене, кого может заменить искусственный интеллект в России в скором времени и почему стоит менять сферу или уходить в новый проект, если давно это планировали сделать.
Какие тенденции мы сегодня наблюдаем на рынке труда?
Первое, что мы видим, — тотальную нехватку синих воротничков. Отсюда есть две тенденции: переход части низкооплачиваемых белых воротничков в синие. Например, условно в регионах экономисты, которые не могут устроиться на работу или зарабатывают 17-18 тысяч рублей в месяц, сейчас становятся курьерами или сантехниками, и начинают получать зарплату в 3-4 раза больше. Эта тенденция есть и будет усиливаться в ближайшее время.
Второе — тренд на развитие регионов. Государство стало самым крупным работодателем. Сюда относится не только госслужба, но и те компании, что имеют большую господдержку. Поэтому преимущественно количество вакансий растет там, где больше всего заводов, обеспеченных госзаказами: в Сибири, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и Черноземье.
Третье — мотивация сотрудников. Компании понимают: людей на рынке труда не хватает, поэтому всеми силами пытаются удержать работников. Как правило, организации применяют две схемы: долгосрочная мотивация (например, бонусы раз в полгода) и по типу советских способов — выдают служебные квартиры и машины, места в детских садах.
Четвертое — большая нехватка персонала, поэтому решился вопрос дайверсити, разнообразия рабочей силы. Теперь неважно: женщина или мужчина, 21 или 65 лет — хороший специалист востребован везде, где раньше не рассматривали и не брали в силу пола, возраста или других подобных критериев.
Как обстоят дела с наймом начинающих специалистов?
Сегодня не очень охотно хотят брать молодых специалистов. Их нужно учить, а это делать некому, так как более опытные заняты на реальном производстве. Поскольку в стране сильный дефицит рабочей силы, то в целом начинающих берут, но уже не на такие шикарные условия, как были в международных компаниях: зарплата порядка 60-70 тысяч рублей, неполный день и легкая смена специализации.
Белые воротнички в аутсайдерах?
Сложно трудоустроиться тем, кто работал в международной компании. В российских организациях, как правило, не особо признают зарубежный опыт, не считают его ценным. Но есть исключения: белые воротнички дико востребованы в инженерии, промышленности, ритейле. Вопреки многим опасениям большой спрос в медиа и культурной сферах, так как государству нужны новые смыслы.
А на заграничный рынок труда сейчас можно попасть?
Это практически невозможно сделать, за исключением проектов российских компаний в Узбекистане, Киргизии, Казахстане или фаундеров российских стартапов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Белграде. Поискать работу в других странах тоже стоит, нет какой-то массовой отмены россиян. Но в последние годы был большой отток граждан РФ за рубеж, поэтому говорить о большом количестве вакансий там довольно наивно.
Какие сферы сегодня дико востребованы в России?
Сегодня прибыльно и востребовано все, что связано с промышленностью, обороной, сельским хозяйством, внутренним туризмом. Особенно в тренде все рабочие профессии: от пекаря до сантехника.
Есть ли сферы с переизбытком кадров?
Еще недавно я бы сказала, что есть в автомобильной промышленности, но в Россию пришли китайские компании, и нивелировали этот момент. Сегодня многие опасаются кризиса в девелопменте, но пока я этого не вижу. Это лишь возможный страх, но не более.
Нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес посоветовал молодежи не спешить в IT. Он считает, что не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться «эмпатические» и творческие навыки. В целом у многих экспертов есть опасения на счет ИИ. Как вы считаете: есть ли какие-то сегодня специальности, которые в обозримом будущем заменит искусственный интеллект?
Искусственный интеллект в России не может никого заменить, кроме копирайтеров слабого уровня по типу тех, кто делает карточки заказов в онлайн-магазинах. Чтобы ИИ сместил какие-то профессии, должно пройти очень много времени. В стране сегодня достаточно острая нехватка специалистов, поэтому подобной угрозы в ближайшие годы точно не будет.
Дайте совет, к чему всем стоит готовиться
Прежде всего давайте перестанем запрещать себе жить. Формат «я не буду менять работу, подожду еще» больше не работает. Начиная с ковида мы осознали: будущего может и не быть. Если хотите перейти в другую сферу или просто в новый проект, сейчас самое время. В России много вакансий, поэтому даже если вы ошибетесь, сможете в течение полугода-года отыграть историю обратно.
Внимательно следите за тем, что происходит в отрасли, постоянно учитесь. Сделайте финансовую подушку безопасности, не проживайте все деньги так, как будто сегодня последний день.
Комментарии (0)