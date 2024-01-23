Нехватка синих воротничков и развитие новых рабочих хабов: Алена Владимирская — о том, что будет с вашей карьерой в 2024 году

Как обстоят дела с наймом начинающих специалистов?

Сегодня не очень охотно хотят брать молодых специалистов. Их нужно учить, а это делать некому, так как более опытные заняты на реальном производстве. Поскольку в стране сильный дефицит рабочей силы, то в целом начинающих берут, но уже не на такие шикарные условия, как были в международных компаниях: зарплата порядка 60-70 тысяч рублей, неполный день и легкая смена специализации.

Белые воротнички в аутсайдерах?

Сложно трудоустроиться тем, кто работал в международной компании. В российских организациях, как правило, не особо признают зарубежный опыт, не считают его ценным. Но есть исключения: белые воротнички дико востребованы в инженерии, промышленности, ритейле. Вопреки многим опасениям большой спрос в медиа и культурной сферах, так как государству нужны новые смыслы.

А на заграничный рынок труда сейчас можно попасть?

Это практически невозможно сделать, за исключением проектов российских компаний в Узбекистане, Киргизии, Казахстане или фаундеров российских стартапов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Белграде. Поискать работу в других странах тоже стоит, нет какой-то массовой отмены россиян. Но в последние годы был большой отток граждан РФ за рубеж, поэтому говорить о большом количестве вакансий там довольно наивно.