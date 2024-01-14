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Общество

На Большой Конюшенной коммунальщики уничтожили «Сад памяти», который создали местные жители

Прошлой весной во дворе дома №7 высадили 14 кустарников в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Таким образом местные активисты почтили память жителей Дворцового образования, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Несколько дней назад во время проверки качества зимней уборки комиссия муниципального округа заметила, что территорию сада завалили снегом. Рабочие не обратили внимание даже на то, что кустарники были укутаны специальным укрывным материалом. Он не только оберегал растения от непогоды, но и служил ориентиром, запрещающим складирование снега в этой части газона. Об этом сообщает MR7.

Сейчас же «Сад памяти» полностью уничтожен. «Все их усилия по сохранению памяти о воинах и озеленении района были вандально уничтожены», — цитируют местную жительницу журналисты. По ее словам, сад сравняли с землей и даже снесли памятные таблички.

Летом мы рассказывали, что из-за коммунальных работ сильно пострадала «Зеленая стена» из винограда в Петроградском районе.

А весной Сад Маленького принца, за которым почти 20 лет ухаживал местный пенсионер, разрушили рабочие.

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