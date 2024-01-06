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В России появились ГОСТы по доставке товаров и готовой еды

Росстандарт утвердил нормы для этих видов услуг. Они впервые устанавливают общие требования и подходы к услугам доставки, однако имеют рекомендательный характер.

Semiglass / Shutterstock.com

ГОСТ по доставке еды устанавливает требования к разным форматам услуг, включая как собственную доставку еды силами самой организации общепита, так и доставку через агрегаторов или операторов услуг. Говорится также и о бесконтактном способе доставки, то есть без взаимодействия с покупателем. Эти стандарты вступят в силу с 1 мая 2024 года.

Норматив по доставке товаров тоже разъясняет этапы взаимодействия с потребителем ― от описания товара и приёма заказа до вручения их адресату. Данные покупателей организациям предписано хранить только на сервере российской компании. Операторы смогут требовать деньги за доставку, даже если человек отказался от товара.

В прошлом году Правительство одобрило онлайн-продажу вина через «Почту России».

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