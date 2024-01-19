Художница Ирэна Бородзюля: «Я приходила домой и делала рисунки замерзшей краской»

Помните прорыв блокады?

Еще бы. Это было 18 января 1943 года. Мы тогда уже жили в коммунальной квартире, потому что нашу разгромило. Дома никого не было, и мы с братом лежали одни в огромной темной пустой комнате. И по радио голос Левитана: «Этот день войдет в века».

Вы разговариваете со своей семьей про блокаду?

Конечно, рассказываю им. Но я говорю, только когда меня спрашивают, потому что этой трагедией нельзя спекулировать. Это большой грех. Тебя Бог спас, и спекулировать таким очень опасно.

Как блокада отразилась на вашей жизни?

Те люди, которые прошли через эту жестокую войну, — это совершенно другие люди. Дети в блокаду были уже не детьми, они были мудрее, чем взрослые. Все можно отнять у тебя, но единственное, что у тебя никогда не отнимут, — это формирование пространства внутри себя. Ты этим миром восхищен, этим солнцем и этим закатом, ты частица его, и эта частица, она не просто так, она должна что-то оставить в этом мире. А что можно оставить? То, что ты сделал, то, что ты раздал людям, и то, что после тебя остается. У меня это мои картины и картины моих друзей, книги, которые я написала, и общение с замечательными, талантливыми людьми. И когда тебе 90 лет, как мне, ты на троне. Царствуешь, королевствуешь. Почему меня не отпускают с кафедры? Я год пролежала, две операции, гипс. И вот после больницы я пришла написать заявление, что ухожу. А у завкафедрой уже все готово — расписание, нагрузка. Никто даже не помышлял, что я не буду работать. Я так смутилась и думаю: ну попробую. И с огромным удовольствием передаю свой опыт молодым. Я счастлива, что мои знания перейдут таким замечательным людям. Резюме одно — искусство и дело спасают от правды жизни. У каждого должно быть одно-единственное дело, неважно какое, но чтобы оно было способом твоей жизни и ты его любил.