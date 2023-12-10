Холодец оказался в топе самых невкусных блюд

Он занял 67 место в антирейтинге который составляет энциклопедия TasteAtlas.
В сотню худших блюд (31 место) попало еще одно блюдо родом из России — якутский традиционный салат «Индигирка». «Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.
В топ-5 худших блюд, по версии TasteAtlas, попали:
- Хаукартль — исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы (плоть акулы ферментируется до трех месяцев)
- Иерусалимский кугель — острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытой карамелизированным сахаром.
- Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой рамен, а мясную котлету поливают соевым соусом.
- Скландраусис — латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше. В начинку идут морковь и картофель, а сверху пирог посыпают сахаром, корицей или тмином.
- Чапалеле — чилийские клецки приготовленные всего из двух ингредиентов — картофеля и муки. Их можно использовать в качестве закуски или как гарнир к тушеным и мясным блюдам.
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