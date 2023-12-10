Холодец оказался в топе самых невкусных блюд

В сотню худших блюд (31 место) попало еще одно блюдо родом из России — якутский традиционный салат «Индигирка». «Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.

В топ-5 худших блюд, по версии TasteAtlas, попали: