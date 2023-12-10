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Общество

Петербуржцы планируют потратить на новогодние подарки 16 тысяч рублей

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По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1500 рублей. Выросло и число дарителей, сюрпризы близким готовят 82% опрошенных.

Evdokimov Maxim/shutterstock

Сумма заложенная петербуржцами выше средней по России, который равен 14,3 тысячи рублей. Большинство респондентов планируют поздравлять родственников (72%), любимого человека (36%) и друзей (23%). Самому себе подарок купят 17% опрошенных, а коллегам — 14%. При этом мужчины дарят подарки реже женщин, но их сюрпризы дороже. Праздничный бюджет мужчин выше в 1,5 раза. Такие данные следуют из опроса рекрутингового сервиса SuperJob.

В список самых щедрых городов вошли Москва — 18 тысяч, Красноярск — 17,2 и Ростов-на-Дону — 16,5.

Если вы тоже хотите подарить кому-то подарок на праздники, то предлагаем вам нашу подборку. В ней мы собрали благотворительные фонды и службы, которые уже открыли сборы для своих подопечных — от малышей до бабушек и дедушек.

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