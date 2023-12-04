«Ночлежка» запускает акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

С 4 по 24 декабря включительно можно принести продукты и предметы гигиены из списка по нескольким адресам в Петербурге и Москве. Эти вещи войдут в подарочные наборы для бездомных людей.
Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно что и в каком количестве купить и передать. В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах. А каждый понедельник в соцсетях организации будут рассказывать, что уже удалось собрать.
В этом году «Ночлежка» собирает 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве:
- Коробки сахара рафинада — 70 в Петербурге и 50 в Москве;
- 70 и 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков;
- Шоколадные конфеты и карамель, без ограничений;
- 700 и 500 пачек печенья типа «Юбилейного»;
- 700 и 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке;
- 700 и 500 банок тушенки, лучше с ключом;
- 700 и 500 банок рыбных консервов — также с ключом;
- 700 и 500 кусков мыла — любого, включая хозяйственное;
- 700 и 500 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук;
- 700 и 500 зубных щеток;
- 700 и 500 зубных паст;
- 400 и 300 упаковок гигиенических прокладок;
- 700 и 500 пар носков размера 39-43;
- 700 и 500 тюбиков детского крема (для рук);
- 700 и 500 одноразовых станков для бритья;
- 700 и 400 больших плотных пакетов-маек;
- 700 и 500 кусачек для ногтей;
- 700 и 500 фонариков — налобных и ручных, а также батареек к ним;
- 700 пар вязаных перчаток (Петербург);
- 500 кремов для бритья (Москва);
- 700 и 500 термосов;
- 700 и 500 швейных наборов (нитки, иголки);
- 700 и 550 пар теплых стелек;
- 700 и 500 дезодорантов (шариковые или твердые);
- 700 и 500 ручек/блокнотов;
- 700 и 500 расчесок массажных.
В Петербурге в этом году семь пунктов приема вещей и продуктов:
- «Книжное пространство #АВИАТОР» на Богатырском пр., д. 8, принимают вещи и продукты со вторника по субботу с 11:00 до 19:00;
- В Нормальном месте в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, д. 34А, вещи из списка примут с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, с субботы по воскресенье с 12:00 до 21:00;
- Собирают вещи также в Семеновской библиотеке на Московский пр., д. 50/42 с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00.
Магазины «Спасибо», принимают каждый день с 11:00 до 21:00
- ул. Гороховая, д. 23,
- Чкаловский пр., д. 5,
- Измайловский пр., д. 18,
- Нарвский пр., д. 19,
В Москве шесть точек:
- Консультационная служба: Бумажный проезд 2/2 строение 6 — любой день с 10 до 22 часов. Вызывать курьера на Бумажный можно и нужно: принимаем каждый день в то же время. Телефон, по которому курьер может связаться с нашим дежурным: 8 985 631 96 64
- Бар «Стрелка» в Москве, наб. Берсеневская 14 с5, 12:00 до 21:00.
Магазины Charity Shop (Второе дыхание) по адресам:
- ул. Новокузнецкая, д. 1, стр. 1, в любой день с 11:00 до 21:00
- ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, в любой день с 11:00 до 21:00
- ул. Садовая-Спасская, д. 12/23, стр. 2, в любой день с 11:00 до 21:00
- Боткинский проезд 1-й, д. 7, стр. 1, здание Благосферы, с 11:00 до 20:30
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