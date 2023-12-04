«Ночлежка» запускает акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно что и в каком количестве купить и передать. В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах. А каждый понедельник в соцсетях организации будут рассказывать, что уже удалось собрать.

В этом году «Ночлежка» собирает 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве: