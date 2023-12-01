В поддержку «Ночлежки» запустили в продажу елочные игрушки в виде птичек синичек

К Новому году Света из проекта «Сказки на елке» смастерила елочных игрушек в виде птичек синичек. Украшения делают из хлопковой ваты: она теплая и немного шершавая, ее приятно держать в руках. Она выглядит хрупкой, но на самом деле очень прочная — не разобьется. Синичка покрыта измельченной слюдой: в свете новогодней гирлянды будет сиять, как полуночная звезда.

«Синички — прекрасные, но недооцененные жители мегаполисов. Что-то в них трогает струны, трубы и весь оркестр души за живое: может, факт, что они в постоянном поиске кормушки, где тепло и безопасно. Может, то, что синицы полагаются на поддержку людей и друг друга, кучкуясь на ветках декабрьскими вечерами. У них желтые перышки, а желтый, цвет надежды, — наш любимый цвет», — рассказали в пресс-службе «Ночлежки»

Каждую игрушку делают вручную, поэтому каждое украшение выходит только в единственном экземпляре и не похоже на остальные. Все собранные с продажи игрушек деньги пойдут на работу проектов «Ночлежки», а еще помогут людям, которые остались на улице в холодное время года. Заказать необычную новогоднюю игрушку и помочь благотворительной организации можно на сайте «Сказки на елке».