Фонд «Нужна помощь» запускает новогоднюю акцию «Не тайный Санта»

Акция «Не тайный Санта» стартует с 1 декабря на платформе волонтерского фандрайзинга «Пользуясь случаем» фонда «Нужна помощь». Организаторы создают сборы в пользу конкретных НКО из каталога фонда (более 740 организаций) и предоставляют подарки для жертвователей. Это могут быть книги, плейлисты, рецепты, открытки, курсы и многое другое. Участники акции оформляют пожертвование и получают приятный бонус от автора, а деньги идут в пользу заявленной организации.

«Новый год — время, когда ждешь праздника и чуда. А еще это время делиться теплом и радостью. Поэтому каждый Новый год все больше и больше людей делают пожертвования в фонды, чтобы радость была везде. И вот уже не первый год друзья фондов объединяются, чтобы в свою очередь сделать подарки донорам. Ведь их так приятно не только получать, но и дарить самим», — рассказала исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина.

На платформе уже созданы сборы в пользу фондов и организаций «Нужна помощь», «Такие дела», «Странник», «Милосердие детям», «Настенька», РГООИ «Надежда», «Синерджи», «Счастье», «Динго», «Обертон» и «Счастливое детство». Организаторы могут открывать новые сборы и тем самым дополнять список. Поддержку можно оказать любому фонду, верифицированному в «Нужна помощь».

Принять участие в акции «Не тайный Санта» можно двумя способами:

Организовать свой сбор в пользу любого верифицированного фонда и помочь НКО собрать деньги на дальнейшую работу.

Присоединиться к любому сбору на платформе и тем самым поддержать один из заявленных фондов. И получить приятный новогодний подарок.

Уже сейчас на сайте акции размещены десятки онлайн-подарков, в том числе рецепты согревающих зимних блюд, альбом со стихотворениями современных поэтов, авторские музыкальные композиции, календарь с акварельными рисунками и многое другое. Поучаствовать в акции можно до 30 января 2024 года.