Как утолить кадровый голод: 5 способов привлечь и сохранить работников от Алены Владимирской

P. S.

Нужно понимать, что все эти меры — не альтернатива к повышению зарплаты, но очень важное дополнение. Они, скорее всего, удержат ваших сотрудников, если они зарабатывают 90 тысяч в месяц, а им предлагают 100. Но если им предлагают 150 — вероятнее всего, человек уйдет, если, конечно, репутация новой компании не совсем ужасна.

Единственное, когда деньги играют мало роли, это когда человек завершает грандиозный проект. То есть он видит, что он получает 200 тысяч, ему предлагают 300 тысяч, но он знает, что он сейчас заканчивает проект в Дубае, он вот-вот выстрелит, его туда переведут и он будет зарабатывать 400 тысяч. Если он год над этим вызовом работал, то его вряд ли кто-то сможет схантить. Однако важно понимать и то, что люди, совершившие такой подвиг, — открыли новое производство, запустили представительство за рубежом, завершили крупный проект — обычно сталкиваются с выгоранием. Нередко в результате они уходят — это естественный процесс. Кто-то через год-два возвращается обратно.

Но при этом важно понимать, что одними деньгами удержать человека невозможно. Разве что вы будете платить какие-то безумные цифры, в два раза выше рынка. В остальных ситуациях зарплата скоро перестает быть мотивацией — человек привыкает к ней. Да, если вы получали 100 тысяч, а вам стали платить 180 тысяч, то вы в первый месяц будете говорить себе: «Вау!». Во второй месяц, тоже скажете «вау», в третий, скорее всего, реакция сменится на «ну, ок». А уже через полгода вы будете думать: «180? Ну, хорошо, конечно, но, откровенно говоря, немного маловато». Если же вы будете из последних сил платить выше рынка, то ничем хорошим это не кончится. Либо человек все равно уйдет, либо вы разочаруетесь, потому что подсознательно будете ждать от человека подвига, хотя он на него, вообще-то, не подписывался.

Ну и последнее, что нужно сказать: кризис кадров с нами надолго. Мы в середине демографической ямы, и подъем из нее будет нескоро. Мигрантов по-прежнему много, но они уже ищут себе другие страны. Причин тому несколько: и некоторые инициативы властей, и курс доллара, и тот факт, что рабочие руки требуются в других странах, в той же Южной Корее. Релоканты же… кто хотел, тот вернулся. Все те, кто не смог найти работу за рубежом, или с самого начала покинул страну без особого на то желания, уже здесь. Больше никто не вернется и новых людей брать неоткуда. Нужно учиться работать в новой реальности, поскольку никаких предпосылок, чтобы ситуация с кадрами стала лучше, лично я не вижу.