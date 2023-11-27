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Благотворительная организация «Перспективы» запустили акцию по сбору новогодних подарков «Лично для тебя»

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В ежегодный день благотворительности, 28 ноября, также можно поучаствовать и в других акциях. Например, в «#Щедром вторнике» или «Неделе признаний», с помощью которых можно подарить перспективы и личное внимание людям, которые в нем особенно нуждаются.

Пресс-служба благотворительной организации "Перспективы"

В «Неделю признаний» можно оставить на сайте акции свой рассказ о добрых делах: о том, кому вы помогаете, и тем самым вдохновить окружающих участвовать в благотворительности. Кроме того, каждое признание превратится в 100 рублей и поможет кому-то реальным делом.

А 28 ноября пройдет «#Щедрый вторник», цель которого — вовлечь людей в благотворительность через объединение некоммерческих организаций, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц. Только в этот день все разовые пожертвования на платформе Благо.ру удваиваются, а если подписаться на регулярный платеж, то он увеличится втрое.

«Благотворительная организация «Перспективы» традиционно принимает участие в акции #Щедрый вторник. Для нас очень важно, чтобы о возможности помогать детям и взрослым с тяжелой инвалидностью узнавало как можно больше жителей Петербурга, а также всей России. Ведь благодаря этой поддержке у особых людей появляются перспективы, они могут жить нормальной жизнью», — рассказали представители организации.

Для тех, кто хотел бы оказать внимание подопечным, сейчас в «Перспективах» проходит традиционная акция «Лично для тебя» по сбору новогодних подарков для подопечных организации.

«Мы хотим, чтобы в Новый год ребята испытали радость не только от факта получения подарка, но и от того, что кто-то подумал именно о них. Особенно важно это для наших подопечных детей из детского дома-интерната (ДДИ) и взрослых из психоневрологических интернатов (ПНИ)», — добавили в «Перспективах».

Для участия в акции нужно оставить сделать любое посильное пожертвование на сайте организации. Также можно написать слова поздравления и поддержки для подопечных. Сразу после этого на импровизированном звездном небе загорится одна звезда. Чем больше звезд будет, тем больше желаний ребят исполнится в предновогодние дни.
 

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