Благотворительный фонд AdVita запускает ежегодный сбор средств на лекарства для онкобольных детей и взрослых

Фонд запускает свою традиционную предновогоднюю акцию по сбору средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. До начала праздников необходимо собрать 6 млн рублей, чтобы в первые дни нового года в клинике было все необходимое, а лечение детей и взрослых от рака не остановилось.

Проблема нехватки лекарств возникает в конце каждого года. Это связано с тем, что препараты, купленные на год за счет бюджетных средств, подходят к концу, а следующие государственные закупки будут проводиться только после новогодних праздников.

«Есть организованная система закупок, больницы заранее планируют, сколько и каких лекарств необходимо приобрести. Но в ряде случаев количество поступлений пациентов может увеличиться. Кроме того, нельзя спрогнозировать и процент осложнений инфекционного генеза. Например, возможен резкий рост вирусных поражений у пациентов с иммунной недостаточностью, и это требует большого количества противовирусных препаратов», — отмечает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 НИИ ДОГиТ имени Горбачевой Олег Голощапов.

Именно в январе может возникнуть дефицит лекарств. Несмотря на то, что запасы препаратов рассчитаны с переходом на следующий год, возможны перебои по наличию лекарств до февраля. Но у наших пациентов нет возможности подождать или «взять перерыв на праздники», болезнь не дает шанса от себя отдохнуть — ни детям, ни взрослым, ни их родственникам, ни медикам. Многие из пациентов в цитопении — без лейкоцитов и тромбоцитов, им нужна заместительная, антибактериальная терапия, парентеральное питание и ежедневное наблюдение. Тут как раз и нужна помощь благотворительных фондов для закупки лекарств, которых может не хватить.

Фонд AdVita должен закупить нужное количество лекарств, чтобы лечение пациентов не останавливалось. Лекарства, которые должен закупить фонд — это антибиотики Завицефта и Азнам, противогрибковое средство Вориконазол, противовирусный препарат Фоскарнет и другие. Количество препаратов необходимо разное — от 5 до 300 упаковок, а цена за самое дорогое лекарство может составлять 126 тысяч рублей за упаковку.

«У нашей акции есть символ — AdVita-мобиль. Это виртуальный грузовичок, который едет через весь город к больнице. С одной стороны, это игра, а с другой — яркая иллюстрация того, как жертвователи и сторонники фонда приближают сбор к цели — сделать так, чтобы лечение онкологических больных не прервалось», — добавила руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань. Помочь фонду AdVita можно по ссылке.