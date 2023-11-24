В Петербурге открывается «Теплица» — проект «Простых вещей» по транзитному трудоустройству людей с ментальными особенностями

«Проект направлен на транзитное трудоустройство людей с ментальными особенностями. Что это значит? В Петербурге живут десятки тысяч людей с ментальной инвалидностью. Многие из них могут и хотят работать, но сталкиваются с трудностями. Часто у работодателей нет опыта взаимодействия с людьми с ментальными особенностями, отсюда появляется страх: неясно, как адаптировать сотрудника, какие задачи ему давать и как учитывать его особенности в работе», — рассказали представители проекта.

От «Простых вещей» уже работает восемь мастерских, в которых трудоустроено 64 взрослых человека с ментальными особенностями. Но мастерские могут принять на работу ограниченное количество людей.

«Теплица» сможет помочь гораздо большему числу людей: в формате транзитного трудоустройства человек получает работу, приобретает определенные навыки и опыт, которые помогают ему в дальнейшем трудоустроиться на открытый рынок.