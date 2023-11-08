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Общество

В Петербурге открывается второе пространство «Нормальное место»

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Оно появится в МЕГА Дыбенко. Планируется, что тут будут проводить группы для людей разного возраста и социального статуса, а также поддерживать инициативы местных жителей и общественных организаций.

Пресс-служба Нормальное место
Пресс-служба Нормальное место

Первое пространство, где собираются разные люди, и им нормально вместе, заработало в мае 2022 года на берегу Финского залива. На протяжении полутора лет каждый день с Нормальное место приходили горожане, люди с набережной «Севкабель Порта», люди старшего и подросткового возраста, люди с ментальными особенностями и инвалидностью. В Нормальном месте проходили фестивали, мастер-классы, лекции, кинопоказы. В пространстве говорили об инклюзии, благотворительности, культуре, экологии.

Тоже самое будет проходить и во втором в городе Нормальном месте. Его планируют открыть в МЕГА Дыбенко на Мурманском шоссе, 1. Планируется, что в него будут приходить жители спальных районов юго-востока города. Команда Нормального места запустит группы для людей разного возраста и социального статуса, и пространство станет центром добрососедства, будет поддерживать инициативы горожан и общественных организаций.

Чтобы поддержать проект, можно поучаствовать в сборе средств на платформе «Планета». Есть возможность как просто отправить пожертвование, так и купить сертификаты в кафе, консультацию, фотосессию, красивую чашку или шоппер.

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