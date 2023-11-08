Благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает акцию «Один для всех»

«Чем больше бед вокруг, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы все чаще слышим "не успеваю анализировать", "сложно выбрать", "помогаю тем, кому можно доверять", "хочу помочь прямо сейчас". На это у нас есть ответ — новая акция "Один для всех". Достаточно выбрать волнующую проблему и сделать одно пожертвование: система разделит его на несколько фондов, которые занимаются решением этой проблемы. Нам важно создавать возможности и инструменты для легкой, быстрой и эффективной помощи фондам, которым можно доверять. Акция "Один для всех" — важный результат работы команды "Нужна помощь" в этом направлении», — рассказала исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина.

Как рассказали в пресс-службе фонда «Нужна помощь», команда проверила работу российских благотворительных организаций, какие из них работают честно и эффективно. В рамках акции все фонды-участники поделили на девять направлений помощи:

детям

бедным и бездомным

тяжелобольным

пожилым

пострадавшим от насилия

бездомным животным

сохранению природы

развитию науки и общества

развитию культуры

Пользователь может выбрать категорию помощи, внести пожертвование, а его поделят поровну между несколькими фондами, решающими общую проблему. Можно выбрать одну или несколько категорий, сделать разовое пожертвование или оформить подписку.

Минимальная сумма пожертвования составит 50 рублей, оно поделится на 10 фондов. 100 рублей распределятся на 20 фондов, и так далее. Это очень просто: пожертвование одно — фондов много.

Система работает так, что пожертвование попадет в первую очередь в те фонды, которые на данный момент собрали меньше всего. При прочих равных фонды выбираются случайным образом. У каждого участника акции будет свой уникальный список организаций.