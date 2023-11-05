От недр до технологий будущего – что можно увидеть на выставке в павильоне ПАО «Газпром» на ВДНХ

Зал «Люди «Газпрома» показывает труд почти полмиллиона сотрудников сотен профессий и специальностей. Многие из них в суровых условиях бескрайнего Севера выполняют ответственную и сложную работу и с особой романтикой от вечной мерзлоты и тундры через тайгу несут людям газ, тепло и свет.

Зал «Технологии будущего» демонстрирует новейшие научные решения для промышленности страны и то, как они помогают обустраивать месторождения, разрабатывать шельф, транспортировать газ с наименьшими потерями.

Зал «Инфраструктурный круг» дает возможность с высоты спутников «Газпром космические системы» увидеть огромную сеть объектов по добыче, хранению, транспортировке газа на суше и на море, генерации света и тепла, заправке топливом для автомобилей, самолетов, танкеров, ведь основная часть добытого газа идет именно на внутренний рынок.