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От недр до технологий будущего – что можно увидеть на выставке в павильоне ПАО «Газпром» на ВДНХ

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В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». ПАО «Газпром» принимает в ней участие как с собственной экспозицией, так и в качестве организатора социально- культурных, деловых и образовательных мероприятий.

Фото предоставлено ПАО "Газпром"

В павильоне «Газпрома» можно познакомиться со всеми видами деятельности системообразующей отечественной компании. Посетитель экспозиции сможет почувствовать себя в роли газовика и побыть вахтовиком в суровых условиях Крайнего Севера, опуститься в недра Земли и своими глазами увидеть, как голубое топливо проходит свой путь из глубин планеты, чтобы согреть и осветить наши дома.

Фото предоставлено ПАО "Газпром"
Фото предоставлено ПАО "Газпром"

Зал «Недра» — это инсталляция-погружение, путешествие на родину газа и нефти. Здесь представлены горные породы, керны газоносных разрезов, которые находятся под километрами пластов земли. Современные технологии, разработанные в «Газпроме» за последние 20 лет, позволяют извлекать газ и нефть в труднейших природно-климатических условиях, на различной глубине.

Фото предоставлено ПАО "Газпром"
Фото предоставлено ПАО "Газпром"
Фото предоставлено ПАО "Газпром"

Зал «Люди «Газпрома» показывает труд почти полмиллиона сотрудников сотен профессий и специальностей. Многие из них в суровых условиях бескрайнего Севера выполняют ответственную и сложную работу и с особой романтикой от вечной мерзлоты и тундры через тайгу несут людям газ, тепло и свет.

Зал «Технологии будущего» демонстрирует новейшие научные решения для промышленности страны и то, как они помогают обустраивать месторождения, разрабатывать шельф, транспортировать газ с наименьшими потерями.

Зал «Инфраструктурный круг» дает возможность с высоты спутников «Газпром космические системы» увидеть огромную сеть объектов по добыче, хранению, транспортировке газа на суше и на море, генерации света и тепла, заправке топливом для автомобилей, самолетов, танкеров, ведь основная часть добытого газа идет именно на внутренний рынок.

Фото предоставлено ПАО "Газпром"
Фото предоставлено ПАО "Газпром"
Фото предоставлено ПАО "Газпром"

Зал «Социальный круг» позволяет взглянуть на огромную систему социальных инвестиций, которую создает и развивает Газпром для уверенного и стабильного будущего. В ее основе — строительство современных спортивных объектов, обновление инфраструктуры городов, реставрация и сохранение исторического наследия, поддержка уникальных культурных и образовательных событий и проектов по всей стране.

В зале «Дом» посетители могут побывать в гостях у десятков тысяч российских семей, там, где по вечерам с семьей обсуждают, как прошел день, где собираются с друзьями поболеть за любимую команду, где, забравшись на диван, читают детям сказки. Здесь благодаря газификации в любую погоду светло, тепло и уютно.

Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ до 12 апреля 2024

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