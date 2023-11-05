От недр до технологий будущего – что можно увидеть на выставке в павильоне ПАО «Газпром» на ВДНХ

В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». ПАО «Газпром» принимает в ней участие как с собственной экспозицией, так и в качестве организатора социально- культурных, деловых и образовательных мероприятий.
В павильоне «Газпрома» можно познакомиться со всеми видами деятельности системообразующей отечественной компании. Посетитель экспозиции сможет почувствовать себя в роли газовика и побыть вахтовиком в суровых условиях Крайнего Севера, опуститься в недра Земли и своими глазами увидеть, как голубое топливо проходит свой путь из глубин планеты, чтобы согреть и осветить наши дома.
Зал «Недра» — это инсталляция-погружение, путешествие на родину газа и нефти. Здесь представлены горные породы, керны газоносных разрезов, которые находятся под километрами пластов земли. Современные технологии, разработанные в «Газпроме» за последние 20 лет, позволяют извлекать газ и нефть в труднейших природно-климатических условиях, на различной глубине.
Зал «Люди «Газпрома» показывает труд почти полмиллиона сотрудников сотен профессий и специальностей. Многие из них в суровых условиях бескрайнего Севера выполняют ответственную и сложную работу и с особой романтикой от вечной мерзлоты и тундры через тайгу несут людям газ, тепло и свет.
Зал «Технологии будущего» демонстрирует новейшие научные решения для промышленности страны и то, как они помогают обустраивать месторождения, разрабатывать шельф, транспортировать газ с наименьшими потерями.
Зал «Инфраструктурный круг» дает возможность с высоты спутников «Газпром космические системы» увидеть огромную сеть объектов по добыче, хранению, транспортировке газа на суше и на море, генерации света и тепла, заправке топливом для автомобилей, самолетов, танкеров, ведь основная часть добытого газа идет именно на внутренний рынок.
Зал «Социальный круг» позволяет взглянуть на огромную систему социальных инвестиций, которую создает и развивает Газпром для уверенного и стабильного будущего. В ее основе — строительство современных спортивных объектов, обновление инфраструктуры городов, реставрация и сохранение исторического наследия, поддержка уникальных культурных и образовательных событий и проектов по всей стране.
В зале «Дом» посетители могут побывать в гостях у десятков тысяч российских семей, там, где по вечерам с семьей обсуждают, как прошел день, где собираются с друзьями поболеть за любимую команду, где, забравшись на диван, читают детям сказки. Здесь благодаря газификации в любую погоду светло, тепло и уютно.
Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ до 12 апреля 2024
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