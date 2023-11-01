«Перспективы» запустили акцию «Лично для тебя» по сбору средств на новогодние подарки для ребят с тяжелой инвалидностью

«Наша акция не просто так называется «Лично для тебя». Мы хорошо знаем каждого из своих подопечных. И хотим, чтобы в Новый год ребята испытали радость не только от факта получения подарка, но и от того, что кто-то подумал именно о них. Особенно важно это для наших подопечных детей из детского дома-интерната (ДДИ) и взрослых из психоневрологических интернатов (ПНИ)», — рассказали в благотворительной организации.

Координаторы программ «Перспектив» заранее, начиная с сентября, стараются узнать, что подопечные мечтают получить на Новый год. Если в силу особенностей развития ребенок не может сказать об этом сам, социальные кураторы подбирают такой подарок, который точно сделает его жизнь радостнее и комфортнее.

Для участия нужно внести любое посильное пожертвование на сайте акции «Лично для тебя». После того, как донат прошел, на сайте загорается одна звездочка. Чем больше звезд будет — тем ближе цель: в этом году нужно приобрести 603 подарка и новогоднему волшебству для детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. Также можно оставить слова поздравления и поддержки для подопечных «Перспектив».