Знаменитый Квартал красных фонарей хотят выселить из центра Амстердама! Почему? Разве он не победил нелегальную секс-работу?

Даниил Жайворонок

Социолог из Университета Тампере, исследователь секс-индустрии

На самом деле опыт Амстердама — известный, но не уникальный кейс. В Европе вообще со средних веков существовала традиция «кварталов греха» — они были в Цюрихе, в Париже, в Брюсселе. Знаменитый лондонский Сохо в прошлом тоже представлял из себя своеобразный район красных фонарей. Однако постепенно города стали отказываться от такой практики, криминализуя секс-работу.

В Амстердаме этого сделано не было, более того, власти пошли по пути выведения борделей и секс-работниц из серой зоны, что до сих пор вызывает споры. Совершенно разные по своим взглядам люди недовольны такой политикой по диаметрально противоположным причинам. При этом есть и много сторонников данной меры — общественное мнение в Нидерландах явно склоняется к тому, чтобы легализация в стране сохранилась. Но и в этом лагере нет единства — одни считают, что эта сфера должна больше контролироваться государством, а другие — за полное снятие всех ограничений.

Если смотреть научные исследования, то они показывают, что сами секс-работницы поддерживают легализацию. С тех пор, как эта мера была внедрена, в этой сфере стало меньше насилия, ведь люди, работающие в индустрии, получили легальный статус. Теперь, если клиент или работодатель совершает в отношении них насилие, секс-работницы не боятся пойти в полицию, не ожидают, что на них косо посмотрят. Плюс к этому в тех местах, которые работают легально, есть медицинский контроль, что защищает от заболеваний, передаваемых половым путем (хотя тут стоит отметить, что заболеваемость ими в Европе в принципе снижается благодаря секс-просвету, так что точный вклад легализации оценить трудно).

Ну и главное, меняется отношение людей к секс-работницам. Это видно на видео с протестов в Амстердаме. Люди, занятые в борделях маршируют вместе с обычными жителями, и те не сторонятся их, не порицают их как «падших женщин».

Однако загвоздка в том, что легализация не решила (в том числе в Амстердаме) проблему нелегального коммерческого секса. Большинство работниц индустрии в Европе — мигрантки. У многих есть проблемы с регистрацией, с официальным статусом, и они идут на черный рынок, где они все так же не защищены, где они все так же не могут обратиться в полицию. А следовательно, в этой сфере куда больше насилия, секс-рабства, торговли людьми.

И это не единственная проблема — дело в том, что когда ваш «Квартал греха» не привлекает миллионов туристов, то это не достопримечательность, а скорее проблема. Такие места превращаются в маргинальные, где много мелкой преступности, куда стекаются наркопотребители. Яркий пример — Цюрих. Местный квартал красных фонарей не был известен на весь мир, и слыл эдаким местом беззакония. Пока в 1990-х городской администрации это не надоело, и она не переместила квартал подальше на окраины. Но и тут это ударило по местным жителям — район стал джентрифицироваться, туда стали приходить солидные арендаторы, цена жизни выросла, и прежним жителям пришлось постепенно покинуть этот район вслед за секс-работниками. Аналогичную ситуацию мы видим и в лондонском Сохо.

Собственно, то же планируют сделать и в Амстердаме. Местные власти хотят джентрифицировать этот район, избавиться от большинства борделей (но не от всех, чтобы не потерять туристический потенциал этого места). Освободившиеся площади занять дорогими ресторанами, гостиницами и магазинами, чтобы получать больше прибыли. Понятно, почему это не устраивает ни секс-работниц, ни местных жителей.

Если говорить о перспективах создания какого-то аналога «Квартала греха» у нас, в Петербурге, то это выглядит очень сомнительно. Во-первых, открыть новый квартал — совсем не то же самое, что сохранять существующий (на протяжении едва ли не веков!) Если вы придете в современный город и предложите организовать там квартал красных фонарей (даже во имя победы над нелегальной секс-работой), то жители, наверное, скажут «нет». Они не захотят ассоциироваться с этой темой, ведь в России секс-работа по-прежнему ассоциируется с чем-то грязным, греховным и криминальным. Люди не будут в восторге от такого соседства.

А вот что следовало бы сделать, так это отменить ответственность за секс-работу. Многие считают, что она защищает женщин, но на самом деле она делает именно их самым уязвимым объектом насилия. Как со стороны клиентов, так и со стороны начальства. Ведь это занятие наказуемо, а стало быть, секс-работницы даже в крайнем случае, скорее всего, не пойдут в полицию. А стало быть, им негде искать защиты. Это первая мера, после которой уже можно думать, как действовать дальше, при этом сами секс-работницы должны стать полноправными участниками дискуссии о будущем индустрии (как это реализовано в Нидерландах). Но пока в сложившихся условиях я не жду каких-то позитивных шагов в этом направлении.