В ветклиниках Петербурга временно перестали бесплатно вакцинировать собак

Когда ждать новых поставок, пока не ясно. При этом, как пишет «Фонтанка», в тех же городских ветклиниках импортная вакцина есть, но ее можно получить только платно.

Так, на ветстанции в Петроградском районе есть вакцины «Биокан» или «Эурикан» из Чехии и Франции за 2 300 рублей. В частных клиниках прививают как отечественными препаратами, так и зарубежными.