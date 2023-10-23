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В ветклиниках Петербурга временно перестали бесплатно вакцинировать собак

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С 20 октября приостановили вакцинацию собак от бешенства, лептоспироза и видовых инфекций. Это связано со временным отсутствием поставок импортных вакцин в Россию, сообщили в государственной ветеринарной службы города.

Shutterstock.com

Когда ждать новых поставок, пока не ясно. При этом, как пишет «Фонтанка», в тех же городских ветклиниках импортная вакцина есть, но ее можно получить только платно.

Так, на ветстанции в Петроградском районе есть вакцины «Биокан» или «Эурикан» из Чехии и Франции за 2 300 рублей. В частных клиниках прививают как отечественными препаратами, так и зарубежными.

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